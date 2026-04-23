Ile Maurice: Santé publique - Campagne contre le vapotage des jeunes

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, (photo) a été interrogé par le député Reza Saumtally sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène du vapotage ou l'utilisation de la cigarette électronique en mettant particulièrement l'accent sur les campagnes de sensibilisation et les programmes de prévention dans les établissements scolaires.

Le ministre a indiqué que le vapotage est interdit depuis 2023, en vertu du règlement de 2022 sur les restrictions de santé publique relatives aux produits du tabac. Ce règlement interdit tous les dispositifs et accessoires de vapotage, sans distinction.

En 2025, 27 443 passagers ont été contrôlés à l'aéroport SSR afin de détecter des importations illégales, ce qui a permis la saisie de 4 927 dispositifs de vapotage. À la mi-avril, 1 155 dispositifs avaient été saisis. La détection des importations illégales repose sur différentes méthodes: le contrôle des bagages des passagers, l'inspection du fret, le partage des renseignements et l'évaluation des risques.

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L'unité d'information, d'éducation et de communication en matière de santé a mené activement des campagnes de sensibilisation aux dangers du tabac et du vapotage dans les écoles, touchant environ 7 556 élèves lors de 662 séances. Des sessions de formation sur la réglementation du tabac ont été organisées en collaboration avec le bureau de l'Attorney General, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et diverses organisations non gouvernementales (ONG).