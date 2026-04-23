Maroc: Le Real Betis bat Girona FC - Ezzalzouli buteur et passeur décisif

Buteur et passeur décisif, l'international marocain Abdessamad Ezzalzouli a signé une prestation aboutie, mardi soir, contribuant au succès du Real Betis sur la pelouse du Girona FC (3-2), à l'occasion de la 33e journée de Liga.

Portée par des réalisations de Marc Roca, d'Ezzalzouli et de Rodrigo Riquelme, la formation andalouse a arraché un succès précieux au terme d'une rencontre engagée.

Les hommes de Manuel Pellegrini consolident leur cinquième place, renouent avec la victoire en championnat et tournant la page de son élimination en Ligue Europa.

En face, le Girona FC, les coéquipiers de l'autre international marocain Azzedine Ounahi, espérait confirmer sa dynamique récente, mais devra poursuivre ses efforts pour assurer son maintien.

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Les locaux ont rapidement pris l'avantage grâce à Viktor Tsygankov (7e), avant que Marc Roca n'égalise à la 23e minute d'une frappe précise à l'entrée de la surface.

Au retour des vestiaires, le Betis a repris l'avantage à la 63e minute par Ezzalzouli, bien servi à l'issue d'une récupération haute. Girona a toutefois réagi dans la foulée, égalisant sur penalty par Azzedine Ounahi (68e).

Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup, l'entrée en jeu de Isco s'est avérée déterminante. À la 80e minute, l'ancien joueur du Real Madrid a délivré une ouverture en profondeur exploitée par Ezzalzouli, qui a servi Rodrigo Riquelme pour le but décisif.

Un troisième but du Girona a été refusé en fin de match pour hors-jeu, entérinant la victoire du Betis, qui réalise une bonne opération dans la course aux places européennes.