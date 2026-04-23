Maroc: Logismed 2026 - Un rendez-vous stratégique pour l'avenir de la logistique au Royaume

Le rendez-vous incontournable du transport et de la logistique au Maroc fait son grand retour. Du 12 au 14 mai 2026, Casablanca accueillera la 13e édition de Logismed, placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI. Dans un monde en quête de résilience, ce salon s'impose comme le creuset des innovations et des stratégies qui façonneront la chaîne d'approvisionnement de demain.

A l'heure où les tensions géopolitiques et les aléas climatiques bousculent les équilibres mondiaux, la logistique cesse d'être une simple fonction opérationnelle pour devenir un levier de souveraineté économique. Le Maroc, fort de son ambition de hub intercontinental reliant l'Europe, l'Afrique et les Amériques, a fait de ce secteur un pilier stratégique de son développement. C'est dans ce contexte que Logismed 2026 ouvre ses portes, avec une promesse : connecter les territoires et réinventer la supply chain.

«Un écosystème logistique intelligent : connecter les territoires et réinventer la supply chain». Tel est le fil rouge de cette édition. Loin des visions purement technicistes, le thème de cette année embrasse une ambition systémique : comment intégrer les territoires, les données, les infrastructures et les compétences pour générer de la valeur partagée ?

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L'ensemble de la filière répondra présent. Dirigeants d'entreprises, institutions publiques, experts internationaux et fédérations professionnelles se donneront rendez-vous pour trois jours d'échanges denses. Plus de 7.000 visiteurs professionnels sont attendus, venus de tous les secteurs économiques, en quête de solutions concrètes pour améliorer leur performance.

L'ouverture internationale est une marque de fabrique de Logismed. Cette année, l'Espagne est le pays à l'honneur, un choix qui résonne comme une évidence. Partenaire commercial de premier plan et investisseur majeur au Maroc, le Royaume voisin déploiera deux pavillons dédiés réunissant 27 entreprises espagnoles. L'occasion de consolider des liens déjà solides dans les domaines du transport et de la logistique, et de nouer des partenariats stratégiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Le coeur battant de Logismed restera son cycle de conférences. Plus de 50 intervenants nationaux et internationaux animeront 20 keynotes et tables rondes. Au menu des réflexions : l'irruption de l'intelligence artificielle dans la supply chain, la cybersécurité des flux, l'impact du e-commerce, ou encore la nouvelle Charte d'investissement.

Mais l'innovation ne sera pas seulement en salle. Les «Logismed Innovation Days» investiront un «Village Innovation» dédié. Des leaders du marché y animeront des sessions exceptionnelles sur des sujets brûlants : l'IA au service des opérations portuaires, la décarbonation de la supply chain agroalimentaire, ou encore la transition des flottes de transport routier.

Parmi les nouveautés de cette édition, les visiteurs découvriront les «Rencontres du Digital by PortNet», des rendez-vous d'affaires ciblés, et un espace «Formation & Compétences» pour répondre aux enjeux de recrutement. Une attention particulière sera portée à la place des femmes dans le secteur avec le programme «La logistique au féminin», sans oublier les très attendus «Prix de l'Innovation».

Logismed 2026 se veut aussi une expérience sensorielle. Pour parfaire ce tableau, une touche culturelle ibérique viendra régaler les palais : le célèbre restaurateur espagnol Vicho's mettra à l'honneur la gastronomie d'outre-Pyrénées. Un clin d'oeil gourmand à l'amitié hispano-marocaine.

Pratiquement, toute la chaîne de valeur sera exposée : transport, manutention, emballage, immobilier logistique, systèmes d'information... Un panorama complet pour que chaque professionnel, de la PME au grand groupe, reparte avec les clés pour bâtir la logistique de demain. Une application mobile, «MyLogismed», permettra par ailleurs d'optimiser son parcours et ses rencontres.

Rendez-vous est pris pour mai 2026. Le Maroc, une fois de plus, prouvera que sa logistique n'a rien à envier aux standards mondiaux.