Congo-Kinshasa: Début de la IXe édition de la Semaine française du pays

23 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La IXe édition de la Semaine française de Kinshasa a été lancée officiellement mercredi 22 avril par le vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Cet événement, qui ira jusqu'au 24 avril vise à renforcer les échanges et les partenariats entre la RDC et la France autour des enjeux économiques actuels.

L'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, a souligné l'important de cette édition dans les relations franco-congolaises :

«Elle prend une dimension particulière avec la venue d'une délégation de 25 entreprises, conduite par le MEDEF International, ainsi que des partenaires multilatéraux. Elle offre une belle opportunité d'échanges directs entre opérateurs pour comprendre comment développer ses activités et investir en RDC dans un contexte particulier ».

Après la cérémonie de lancement, la Semaine française, placée sous le thème : « RDC-France, perspectives partagées », se poursuit dans des ateliers, conférences et rencontres sur plusieurs secteurs : économie verte numérique développement industriel.

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