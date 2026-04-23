Sénégal: Emploi et employabilité des jeunes et des femmes - Un projet de formation adaptée lancé mercredi à Kolda

Bonaventure Kalamo, adjoint au gouverneur de Kolda a présidé mercredi dernier 22 avril la cérémonie de lancement du projet de renforcement de l'accès des adolescentes, des jeunes et des femmes à des formations qualifiantes adaptées (Prajef). Une initiative portée par EDUCO, une association d'appui au développement soutenue par la coopération espagnole.

C'est en présence des autorités administratives, territoriales, des acteurs et partenaires au développement, des communautés que le projet de renforcement de l'accès des adolescentes, des jeunes et des femmes à des formations qualifiantes adaptées (Prajef) a été officiellement lancé à Kolda. Il est mis en oeuvre par « EDUCO », une structure de coopération globale au développement, en partenariat avec le conseil sénégalais des femmes et avec l'appui de l'agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid).

Selon Babacar Ndong, directeur pays de Educo / Sénégal, le projet PRAJEF constitue une réponse concrète aux défis d'insertion socio-économique des jeunes et des femmes. Il vise à renforcer leurs compétences et à favoriser leur autonomie économique.

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« D'une durée de deux ans (2026-2028), le projet sera mis en oeuvre dans 10 communes, réparties entres les départements de Kolda, Médina Yoro Foula et Sédhiou, des zones caractérisées par une forte vulnérabilité et un accès limité aux services de formation et d'insertion. Au total, le projet va impacter directement 400 bénéficiaires et 5000 autres personnes indirectement » a indiqué Babacar Ndong, directeur pays de EDUCO/ Sénégal.

Javier Vega Barral représentant de la coopération espagnole

M. Vega Barral a saisi l'occasion pour présenter le nouveau cadre de partenariat entre le Sénégal et l'Espagne pour la période 2026-2030, axé notamment sur l'emploi des jeunes.

Sous ce rapport, il a indiqué que l'accès des jeunes, en particulier des filles, à des formations professionnelles certifiantes avec une approche inclusive et sensible au genre fait partie des priorités de ce partenariat.

Saluant les réalisations de l'association Educo dans la région de Kolda, Bonaventure Kalamo, adjoint au gouverneur a affirmé que le projet PRAJEF constitue un investissement stratégique dans le capital humain, essentiel au développement durable. Il a également mis en exergue les défis liés à l'accès à la formation qualifiante dans les régions de Kolda et Sédhiou, que le projet vise à combler.

Aussi, Il a insisté sur l'importance de la collaboration entre les centres de formation, les entreprises, les maîtres artisans et les services techniques pour assurer la réussite du projet.