Afrique: Femmes, paix et sécurité au continent - L'appel de Dakar pour l'action

Un forum scientifique de haut niveau, organisé autour de l'agenda «Femmes, paix et sécurité», a réuni, hier, mercredi 22 avril, à Dakar, experts, décideurs et acteurs de la société civile. L'objectif est de repenser le rôle des femmes dans la gestion des crises sécuritaires.

Dakar a accueilli, hier, mercredi 22 avril, une réflexion de haut niveau sur la place des femmes dans l'architecture de paix et de sécurité. L'initiative, portée par «Partners West Africa Sénégal», avec l'appui de la «National Endowment for Democracy», s'inscrit dans la dynamique du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. La problématique des frontières et de la souveraineté a cristallisé les préoccupations, dans un environnement où les crises sécuritaires multiformes fragilisent les États et exposent davantage les populations.

Le Pr Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l'Homme du Sénégal (Cndh), a salué la pertinence d'une telle rencontre, estimant que la question des femmes, de la paix et de la sécurité ne saurait être reléguée au second plan. Elle a relevé que les femmes apparaissent comme les premières victimes, subissant des violations de droits, des déplacements forcés et une pauvreté accrue, allant jusqu'à être utilisées comme des armes de guerre. Or, a fustigé la présidente de la Cndh, il y a un paradoxe entre la reconnaissance du rôle des femmes et leur faible présence dans les espaces décisionnels.

Mme Sidibé a ainsi plaidé pour une institutionnalisation effective de la participation de ces dernières et un passage résolu «du discours à l'action». Liberata Mulamula, envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, a insisté sur la nécessité d'un engagement politique durable. Elle a exhorté les États à garantir une participation effective des femmes aux processus de paix.

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De son côté, Adjaratou Warkha Aïdara Ndiaye, initiatrice du programme «Sentinelles» et coordinatrice de l'Ong «Partners West Africa Sénégal», a déploré la recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles.

Elle a ainsi attiré l'attention sur le faible niveau de ratification des instruments africains de lutte contre ces violences. Mme Ndiaye a aussi mis en lumière le rôle central des femmes dans les économies locales, notamment à travers le petit commerce et la gestion des échanges dans les corridors. Face à cette réalité, elle a plaidé pour le renforcement de la présence des femmes dans les forces de défense et de sécurité, en particulier dans les zones frontalières, avec des responsabilités accrues.