Afrique: HAJJ 2026 - Air Sénégal offre trois valises monochromes à plus de 12 000 pèlerins

Chacun des 12.000 pèlerins transportés par Air Sénégal recevra un set de trois valises monochromes. Cette innovation vise à faciliter la gestion logistique des bagages et à améliorer l'organisation du pèlerinage à La Mecque 2026.

Chargée de transporter plus de 12 000 pèlerins sénégalais aux lieux saints de l'Islam, la compagnie nationale Air Sénégal innove, cette année, en équipant de valises monochromes les voyageurs devant se rendre à La Mecque. Une remise symbolique a eu lieu, hier, mercredi 22 avril, au hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff, en présence des agences de voyage.

«Les valises rouges sont destinées au Hajj Fusion, c'est-à-dire aux agences de voyages qui organisent ce type de pèlerinage. Les valises de couleur jaune sont réservées aux agences ayant opté pour le pèlerinage direct, tandis que les valises vertes sont attribuées aux pèlerins transportés par la Délégation générale au pèlerinage», a expliqué Hanne Samba Sall, directeur de l'Administration générale des supports d'Air Sénégal et président du Comité Hajj de la compagnie.

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Il a ajouté que la standardisation et l'uniformisation des valises permettront non seulement d'éviter les confusions pour les pèlerins, mais d'améliorer aussi la gestion logistique de milliers de bagages par la compagnie aérienne. Outre cette innovation, Air Sénégal a déjà transmis le programme des vols aux agences depuis septembre 2025. Pour l'édition 2026, la compagnie nationale prévoit 27 vols à l'aller et 27 au retour.

«Le premier départ est prévu le 8 mai prochain et le dernier, le 18 du même mois. Pour la phase retour, le premier vol est programmé le 31 mai depuis Djeddah, tandis que le dernier est fixé au 11 juin», a précisé M. Sall. Par ailleurs, Air Sénégal compte entamer, dès la semaine prochaine, la sensibilisation des guides. Ces derniers seront formés sur les comportements à adopter à bord des avions, notamment en ce qui concerne l'utilisation des toilettes, afin qu'ils puissent ensuite relayer ces consignes auprès des pèlerins.