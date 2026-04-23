Tunisie: Port de Radès - Le chantier de la performance est lancé

Le port de Port de Radès enregistre une amélioration de ses performances opérationnelles, portée notamment par la mise en service de nouveaux équipements et par le suivi des mesures engagées pour optimiser son fonctionnement. C'est ce qui ressort de la visite de terrain effectuée, mercredi 22 avril 2026, par le ministre du Transport, Rachid Amri, au terminal des conteneurs et des remorques.

Lors de cette visite, le ministre a constaté une progression des indicateurs liés à la manutention des navires, attribuée en grande partie à l'exploitation récente d'équipements acquis par la Société tunisienne de chargement et de déchargement. Ces acquisitions comprennent notamment trois chariots cavaliers (gerbeurs), deux tables élévatrices au sol et six tracteurs portuaires, destinés à améliorer la cadence des opérations et la fluidité du trafic portuaire.

Selon les autorités, ce renforcement des moyens matériels devrait se poursuivre d'ici la fin de l'année avec l'introduction d'équipements portuaires lourds supplémentaires, dans le cadre du programme d'investissement dédié au port de Radès.

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Au-delà des équipements, le ministre a insisté sur la nécessité de maintenir un haut niveau de disponibilité des installations actuelles, appelant à une mobilisation continue pour garantir leur efficacité. Il a également inspecté les dispositifs de contrôle des marchandises par scanners, recommandant à l'Office de la marine marchande et des ports de procéder à la réhabilitation des espaces qui les abritent afin d'en optimiser l'utilisation.

La question de la fluidité des opérations a également été au coeur des préoccupations. Le ministre a souligné l'importance de renforcer les ressources humaines, notamment en agents de pointage, afin de faciliter les opérations de retrait des conteneurs et de permettre aux opérateurs économiques de récupérer leurs marchandises dans des délais réduits.

Par ailleurs, une attention particulière a été accordée à la gestion des flux aux points d'entrée et de sortie du port. Le ministre a appelé à l'activation du système de portes intelligentes, à l'amélioration des moyens logistiques et à l'adaptation des effectifs pour fluidifier la circulation et réduire les délais d'attente.

Il a également insisté sur le respect strict des normes de sécurité et de sûreté par l'ensemble des intervenants opérant dans l'enceinte portuaire, considérées comme un élément clé pour garantir l'efficacité et la fiabilité des opérations.

À l'issue de cette visite, une réunion de travail a réuni les différentes parties prenantes, dont l'Office de la marine marchande et des ports, la douane tunisienne, la police des frontières et des étrangers ainsi que la société de manutention. Cette rencontre a permis de fixer un calendrier précis pour la mise en oeuvre des actions convenues et de réaffirmer la nécessité d'une coordination étroite entre les différents acteurs.