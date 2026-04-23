Tunisie: Sidi Hassine - Coup de filet contre un réseau de drogue, plusieurs suspects arrêtés

Les unités de la zone de la sûreté nationale de Sidi Hassine ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants, à l'issue d'une opération sécuritaire menée sur la base d'un suivi minutieux et continu. L'intervention a permis l'arrestation de 11 personnes, dont des individus recherchés et une femme visée par un mandat judiciaire.

Selon une source sécuritaire, l'opération, menée dans le cadre d'une descente ciblée, a permis d'interpeller plusieurs membres du réseau, composé d'hommes et d'une femme. Parmi les personnes arrêtées figurent deux individus faisant l'objet de plusieurs avis de recherche : l'un était recherché dans 12 affaires et l'autre dans 6 affaires, principalement liées au trafic de drogue.

Les agents ont également procédé à l'arrestation d'une femme visée par un mandat d'amener. L'ensemble des suspects a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête, dans l'attente de l'achèvement des procédures judiciaires.

Lors de cette opération, les forces de sécurité ont saisi des quantités variables de cocaïne ainsi que de cannabis (zatla), en plus de quatre motocyclettes déclarées volées.