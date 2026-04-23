Tunisie: Halfaouine - Deux frères arrêtés avec 261 comprimés de Lyrica

23 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La brigade de la police judiciaire de Tunis-ville a réussi, jeudi, dans le quartier de Halfaouine à la capitale, à arrêter deux individus classés « dangereux » par les services de sécurité et impliqués dans le trafic de stupéfiants.

Les unités ont mené une descente dans un logement à Halfaouine, soupçonné d'être exploité par un réseau de trafic de drogue. L'opération a permis la saisie de 261 comprimés psychotropes de type « Lyrica », destinés à la vente.

La même source a précisé que les deux suspects sont frères : l'un vient récemment de sortir de prison, tandis que l'autre fait l'objet de plusieurs avis de recherche émis par différentes instances sécuritaires et judiciaires.

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné leur placement en garde à vue pour les besoins de l'enquête, portant sur la formation d'une association de malfaiteurs en vue de trafic de stupéfiants, selon Mosaïque FM.

 

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