Tunisie: Registre national des entreprises - Vers le « zéro papier » dès le second semestre 2026

Le Registre National des Entreprises (RNE) franchit une étape décisive vers le « zéro papier » dès le second semestre 2026. Invité sur la Radio Nationale ce 23 avril, le directeur général Adel Chouari a annoncé la fin définitive des dépôts physiques au profit de services 100 % numériques. Cette transition s'accompagne d'un audit de sécurité en juillet pour protéger les 500 000 comptes que compte déjà la plateforme.

Pour accompagner cette modernisation, le RNE divise ses tarifs par deux à partir de juillet prochain. La création d'entreprise passera notamment de 50 DT à 25 DT et le dépôt de procès-verbal de 20 DT à 10 DT. Le paiement de ces services continue de s'effectuer exclusivement en ligne via carte bancaire, postale ou compte prépayé.

Enfin, une collaboration avec le ministère des Finances permettra le lancement de la « Patente Électronique » en septembre 2026. Ce projet, dont le développement technique débute en juin, facilitera l'obtention du document via une plateforme interconnectée. Les usagers sont invités à adopter dès maintenant l'identité numérique ou le système DIGIGO pour accéder à ces nouveaux services.