Tunisie: Projet tuniso-italien - Une avancée vers la médecine de précision contre le cancer

Face aux défis croissants posés par le cancer, la Tunisie s'engage dans une nouvelle phase de modernisation de ses outils de diagnostic et de traitement. Le lancement du projet de recherche "Biogen 4 Med", fruit d'une coopération tuniso-italienne soutenue par l'Union européenne, marque une avancée significative vers l'intégration de la médecine de précision dans les pratiques cliniques. En misant sur l'innovation génétique et le diagnostic précoce, ce programme ambitionne d'améliorer la prise en charge des patients et de positionner la Tunisie parmi les acteurs émergents dans la lutte contre les maladies oncologiques.

Annoncé mardi à la Faculté de médecine de Sousse, ce programme de recherche s'inscrit dans le cadre d'un partenariat tuniso-italien et bénéficie d'un financement de l'Union européenne d'environ un million d'euros.

Ce projet, intégré au programme "Interreg Next", ambitionne de renforcer la recherche scientifique dans le domaine de l'oncologie, en mettant l'accent sur la détection précoce des biomarqueurs associés au cancer. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des patients grâce à des approches innovantes fondées sur la médecine de précision, qui consiste à adapter le diagnostic et les traitements aux caractéristiques biologiques et génétiques propres à chaque patient.

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Selon les responsables du projet, "Biogen 4 Med" vise à approfondir la compréhension des mécanismes de développement des cellules cancéreuses, notamment à travers l'étude des gènes impliqués dans l'apparition et la progression de la maladie. Cette approche permettra de cibler plus efficacement les cellules tumorales et de développer des thérapies mieux adaptées, avec un niveau de précision et d'efficacité accru.

Une approche innovante basée sur l'analyse génétique

L'un des principaux apports du projet réside dans l'introduction d'une méthode innovante de diagnostic reposant sur l'analyse génétique des cellules cancéreuses à partir d'échantillons sanguins. Cette technique, moins invasive que les méthodes classiques, se présente comme une alternative aux outils d'imagerie médicale tels que le scanner ou l'IRM.

Elle offre la possibilité de détecter le cancer à un stade précoce, de suivre l'évolution de la maladie de manière plus fine et d'évaluer avec précision la réponse des patients aux traitements. Une telle avancée devrait permettre d'améliorer significativement les résultats thérapeutiques et la qualité de vie des patients.

Le projet "Biogen 4 Med" a par ailleurs été distingué comme le meilleur parmi une trentaine de projets sélectionnés, selon l'évaluation d'experts, ce qui témoigne de sa pertinence scientifique et de son potentiel d'innovation.

D'une durée de 30 mois, ce programme est coordonné par la Faculté de médecine de Sousse, en partenariat avec l'Hôpital universitaire Sahloul, l'Université de Palerme et la fondation RiMED.

Au-delà de ses retombées scientifiques, ce projet représente une opportunité stratégique pour la Tunisie, appelée à renforcer sa position dans le domaine de la recherche médicale à l'échelle internationale. En misant sur l'innovation et la coopération internationale, le pays confirme sa volonté de s'inscrire dans les nouvelles dynamiques de la médecine moderne, fondées sur la personnalisation des soins et l'intégration des avancées technologiques dans les pratiques cliniques.

Et dans un contexte où le cancer demeure un enjeu majeur de santé publique, "Biogen 4 Med" ouvre ainsi la voie à des perspectives prometteuses, tant en matière de diagnostic que de traitement, tout en consolidant les capacités nationales en recherche biomédicale.