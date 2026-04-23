Tunisie: Handball - Un duo arbitral espagnol pour le choc CA-EST

La commission d'arbitrage et des règles de jeu de la Fédération internationale de handball a désigné le duo arbitral international espagnol composé de Ignacio García et Andreu Marín Lorente pour diriger la rencontre entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis, comptant pour la dernière journée de la phase de sacre du championnat de l'élite.

Dans un communiqué publié jeudi, la Fédération tunisienne a précisé que ce duo arbitral espagnol a dirigé plusieurs grandes finales, notamment la finale du Championnat du monde seniors entre le Danemark et la Croatie en 2025, la finale des Jeux olympiques féminins de Paris 2024 Olympic Games, ainsi que les finales de la Coupe d'Europe seniors 2024 et féminine 2012. Ils ont également arbitré la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2020 entre la Tunisie et l'Égypte à la salle omnisports de Radès, en plus de plusieurs participations au "Final Four" de la Ligue des champions européenne.

Lors de cette rencontre, la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage sera utilisée.

Par ailleurs, selon le même communiqué, le duo arbitral international tunisien composé de Rachdi Zoghlami et Makram Ben Dahou se rendra en Espagne pour diriger des matchs du championnat professionnel espagnol du 4 au 22 mai 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Fédération a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration des performances des arbitres internationaux supervisé par la Fédération internationale de handball, en application de l'accord de partenariat stratégique entre la fédération tunisienne et son homologue espagnole.