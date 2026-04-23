Libye: Un méthanier russe à la dérive après la rupture de son câble de remorquage inquiète les autorités libyennes

Les autorités maritimes libyennes ont émis une alerte urgente ce jeudi concernant le navire « Arctic Meta Gas ». Le méthanier, qui transporte 62 000 tonnes de gaz liquéfié, est actuellement hors de contrôle à 120 milles nautiques au nord de Benghazi.

La rupture du câble de remorquage et l'impossibilité technique de rétablir la liaison ont placé le navire en état de « dérive libre ». Les services de recherche et de sauvetage demandent à tous les bâtiments circulant dans la zone de faire preuve de la plus grande prudence et de signaler tout signe de fuite de gaz ou de fumée.

Un navire endommagé depuis deux mois

L'incident fait suite à une série de complications pour ce transporteur russe, hors service depuis 50 jours. Initialement destiné à un port libyen, le navire avait finalement été redirigé vers les eaux internationales en raison des risques environnementaux. Une cellule de crise, mise en place par le Commandement général des forces armées de l'Est, tente depuis deux semaines de sécuriser le bâtiment.

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Origine de l'avarie

Le navire avait été gravement endommagé le 3 mars dernier par une attaque de drones alors qu'il reliait Mourmansk à Port-Saïd. Cette attaque, survenue en pleine mer, a été officiellement attribuée à l'Ukraine par les autorités russes.