Tunisie: Céréales - Le pays lance un appel d'offres pour 25 000 tonnes d'orge

L'Office des céréales a lancé un appel d'offres international pour l'achat d'environ 25 000 tonnes d'orge fourragère, selon des opérateurs européens, dans le cadre de la stratégie du pays visant à sécuriser ses approvisionnements en produits agricoles.

La date limite de soumission des offres est fixée au vendredi 24 avril, avec la possibilité pour les soumissionnaires de proposer des origines variées, sans restriction géographique spécifique.

D'après les mêmes sources citées par Reuters, les livraisons sont attendues selon des calendriers différenciés en fonction des zones d'origine. Elles sont prévues entre le 25 mai et le 5 juin pour les cargaisons en provenance de la région de la mer Noire, de l'Europe de l'Est ou du bassin méditerranéen. Pour l'Europe de l'Ouest, les expéditions devraient intervenir entre le 20 et le 30 mai, tandis que les cargaisons en provenance des États-Unis, du Canada ou d'Amérique du Sud sont attendues entre le 15 et le 25 mai.

Cet appel d'offres intervient dans un contexte marqué par une attention accrue portée à la sécurité alimentaire et à la gestion des stocks stratégiques. L'orge fourragère constitue en effet une composante essentielle de l'alimentation animale, notamment dans les filières d'élevage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors du précédent appel d'offres, organisé le 12 février, la Tunisie avait acquis 50 000 tonnes d'orge à un prix minimum de 276,90 dollars la tonne, coût et fret inclus, illustrant la volatilité des prix sur le marché international des céréales.

À travers cette nouvelle opération, les autorités tunisiennes entendent assurer la continuité de l'approvisionnement du marché local, tout en s'adaptant aux évolutions des prix et des disponibilités sur les marchés mondiaux.