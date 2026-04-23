Tunisie: Un million de Tunisiens seront privés d'électricité cet l'été

Un million de Tunisiens pourraient être confrontés à des coupures d'électricité durant l'été, notamment pendant les heures de forte consommation, selon le député Mohamed Ali Fennira. Cette situation, comparable à celle enregistrée l'été dernier, s'explique par la hausse de la demande en électricité face aux limites du réseau national.

S'exprimant jeudi 23 avril sur Diwan Fm, le parlementaire a indiqué que ces délestages pourraient intervenir de manière intermittente, en particulier aux heures de pointe de la mi-journée, lorsque la consommation atteint son pic. Il a précisé que cette question a été discutée au sein de la commission de l'industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement.

Selon lui, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) fait face à une pression croissante en période estivale, en raison de l'augmentation significative de la consommation électrique. Pour répondre à cette demande, l'entreprise publique recourt notamment au gaz naturel pour produire de l'électricité, tout en s'appuyant sur des importations d'énergie en provenance d'Algérie.

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Cependant, a-t-il souligné, l'Algérie n'a pas été en mesure, l'an dernier, de fournir des volumes supplémentaires de gaz au-delà des quantités contractuelles, ce qui a contribué à des coupures d'électricité. Une situation qui pourrait se reproduire si les conditions actuelles persistent.

Le député a en outre évoqué les difficultés financières de la STEG, mettant en évidence un déséquilibre entre les coûts de production et les revenus. Selon ses déclarations, l'entreprise achète du gaz pour environ 6 milliards de dinars, tandis que les recettes issues de la vente d'électricité s'élèvent à près de 5 milliards de dinars, générant un déficit estimé à un milliard de dinars.

Il a ajouté que les ressources disponibles sont largement orientées vers le développement et la modernisation du réseau électrique, afin d'améliorer sa capacité à faire face à la demande croissante.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de pression accrue sur le secteur énergétique, marqué par la hausse des besoins en électricité et les défis liés à l'approvisionnement en gaz, posant la question de la sécurité énergétique du pays à l'approche de la saison estivale.