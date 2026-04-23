Tunisie Autoroutes - La bataille contre les déchets s'intensifie

La société Tunisie Autoroutes a annoncé, jeudi 23 avril 2026 dans un communiqué, la poursuite et l'intensification de ses opérations quotidiennes de nettoyage et d'entretien sur l'ensemble du réseau autoroutier, dans le but de garantir la sécurité des usagers et de préserver l'environnement.

Ces interventions, menées par les équipes chargées de l'environnement et de la propreté dans les différentes régions, couvrent plusieurs aspects essentiels liés à la sécurité routière et à l'amélioration du cadre de circulation. Elles incluent notamment l'enlèvement des déchets et des objets abandonnés sur les accotements, en particulier les résidus de consommation tels que les canettes et les bouteilles en plastique.

La société a en outre indiqué que ses équipes procèdent régulièrement à l'enlèvement des pneus usagés laissés sur la chaussée, souvent à la suite d'éclatements de roues de poids lourds, soulignant que ces éléments constituent un danger réel pour les automobilistes.

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Par ailleurs, les interventions portent sur l'élimination des traces laissées par les vendeurs ambulants installés en bordure des autoroutes. À ce titre, Tunisie Autoroutes appelle les usagers à éviter de s'arrêter ou d'acheter auprès de ces vendeurs, en raison des risques que ces pratiques représentent pour la sécurité.

Les opérations d'entretien comprennent également le nettoyage des dépôts de terre accumulés sous l'effet des pluies et des vents, notamment au niveau des terre-pleins centraux, ainsi que la taille des arbres et des plantes susceptibles de réduire la visibilité des conducteurs.

Dans le même cadre, les équipes assurent le nettoyage des dispositifs réfléchissants afin d'améliorer la visibilité nocturne, ainsi que le curage des ouvrages hydrauliques et des canaux d'évacuation des eaux pour prévenir les risques d'inondation et de stagnation.

Des efforts sont également déployés pour améliorer l'aspect esthétique des entrées des stations de péage et des aires de repos, parallèlement à la poursuite des programmes de reboisement le long des autoroutes et au niveau des terre-pleins centraux.

Au-delà de ces actions opérationnelles, la société a lancé un appel à la responsabilité collective, invitant les usagers à respecter les règles de propreté et à ne pas jeter de déchets sur la voie publique. Elle insiste sur le fait que la propreté des autoroutes est un enjeu partagé, qui nécessite un comportement civique de la part de tous.

Enfin, Tunisie Autoroutes a salué les efforts déployés par ses agents et cadres, mobilisés quotidiennement pour assurer la sécurité et la qualité du service sur l'ensemble du réseau autoroutier.