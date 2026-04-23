Tunisie: Hajj 2026 - Conseils de santé et calendrier des vols pour les pèlerins tunisiens

À l'approche du pèlerinage, le Dr Mohamed Soussi, responsable au ministère de la Santé, a détaillé les mesures de préparation indispensables pour les 10 982 pèlerins tunisiens attendus cette saison.

Préparation physique et précautions médicales

Intervenant ce jeudi 23 avril 2026 sur la Radio Nationale, le Dr Soussi a insisté sur l'importance de s'entraîner à la marche avant le départ, idéalement en portant les vêtements de rituel afin d'anticiper tout inconfort. Sur le plan médical, il conseille aux fidèles de répartir leurs médicaments dans deux bagages différents et d'en garder une partie avec eux en cabine. Il a également rappelé la nécessité de se reposer avant chaque étape des rites et de participer aux séances de sensibilisation actuellement organisées dans le pays.

Calendrier des vols et effectifs

La Tunisie dispose cette année d'un quota de 9 982 pèlerins résidant sur le territoire, auxquels s'ajoutent 1 000 Tunisiens vivant à l'étranger. L'organisation logistique est déjà opérationnelle : le premier vol vers les Lieux Saints décollera le 7 mai 2026, et les départs se poursuivront jusqu'au 22 mai 2026.