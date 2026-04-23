Tunisie: Hajj 2026 - Conseils de santé et calendrier des vols pour les pèlerins tunisiens

23 Avril 2026
La Presse (Tunis)

À l'approche du pèlerinage, le Dr Mohamed Soussi, responsable au ministère de la Santé, a détaillé les mesures de préparation indispensables pour les 10 982 pèlerins tunisiens attendus cette saison.

Préparation physique et précautions médicales

Intervenant ce jeudi 23 avril 2026 sur la Radio Nationale, le Dr Soussi a insisté sur l'importance de s'entraîner à la marche avant le départ, idéalement en portant les vêtements de rituel afin d'anticiper tout inconfort. Sur le plan médical, il conseille aux fidèles de répartir leurs médicaments dans deux bagages différents et d'en garder une partie avec eux en cabine. Il a également rappelé la nécessité de se reposer avant chaque étape des rites et de participer aux séances de sensibilisation actuellement organisées dans le pays.

Calendrier des vols et effectifs

La Tunisie dispose cette année d'un quota de 9 982 pèlerins résidant sur le territoire, auxquels s'ajoutent 1 000 Tunisiens vivant à l'étranger. L'organisation logistique est déjà opérationnelle : le premier vol vers les Lieux Saints décollera le 7 mai 2026, et les départs se poursuivront jusqu'au 22 mai 2026.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.