Tunisie: Sofiane Tekaya à Siliana - Une visite placée sous le signe d'une nouvelle dynamique régionale

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a effectué le mercredi 22 avril 2026 une visite de terrain stratégique dans le gouvernorat de Siliana. Ce déplacement, placé sous le signe de l'efficacité opérationnelle, visait à lever les verrous sur les projets en suspens et à accélérer le rythme des réalisations pour faire du secteur touristique et artisanal un véritable moteur de croissance locale.

Un second souffle pour l'artisanat régional

Le programme a débuté par l'inspection du chantier du village artisanal de Siliana sud. Ce projet, resté bloqué durant plusieurs années, connaît enfin une avancée concrète grâce à la résolution des divers obstacles administratifs qui entravaient son exécution. S'étendant sur une superficie de 500 m² pour un investissement de 2,5 millions de dinars, ce complexe abritera une grande salle d'exposition, huit ateliers de production ainsi que les bureaux de la délégation régionale. Cet espace intégré se veut une vitrine d'excellence pour valoriser le savoir-faire des artisans de la région.

Renforcement des capacités d'hébergement

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Accompagné du gouverneur de la région, Monsieur Khaled El Ouari, le ministre a visité plusieurs établissements hôteliers. À Siliana Nord, l'accent a été mis sur la nécessité d'accélérer la mise en exploitation d'une unité touristique dont les travaux touchent à leur fin. Parallèlement, la réouverture d'une institution à Gaâfour après des travaux de rénovation vient renforcer la capacité d'accueil et redynamiser l'activité économique du district. Le ministre a également porté une attention particulière aux gîtes ruraux et maisons d'hôtes de Kesra, soulignant leur rôle crucial dans la promotion du tourisme alternatif et écologique.

Valorisation du patrimoine et tourisme vert

La délégation a parcouru plusieurs sites emblématiques dont le site archéologique de Zama, le musée de Makthar, le village historique de Kesra et la réserve nationale de Djebel Serj. Le ministre a insisté sur l'urgence d'intégrer ces joyaux naturels et historiques dans des circuits touristiques structurés. Concernant le centre de camping d'Aïn Boussaâdia à Bargou, des discussions ont été engagées pour moderniser les équipements et accroître sa capacité d'accueil, l'objectif étant d'en faire un pôle d'attraction majeur pour le tourisme de plein air.

Promotion et reconnaissance institutionnelle

En marge des préparatifs de l'événement « Les Journées de Siliana » qui se tiendra prochainement à Tunis, une exposition de produits locaux a mis en lumière l'excellence de l'artisanat régional, notamment la sculpture sur bois d'olivier. Le ministre a profité de cette occasion pour annoncer une décision majeure pour la région. Très prochainement, la localité de Kesra sera officiellement classée commune touristique. Ce statut lui permettra de bénéficier des financements du Fonds de protection des zones touristiques, ouvrant ainsi la voie à un développement territorial ambitieux et durable.