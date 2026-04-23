Afrique: Nouvelle génération d'écrivains sénégalais - Des voix plurielles entre engagement et reconnaissance

Dakar — Surfant sur la renommée de figures illustres telles que Léopold Sédar Senghor, Cheikh Hamidou Kane, Ousmane Sembène, Mariama Ba, Ken Bugul, Boubacar Boris Diop, Aminata Sow Fall, ou Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, une nouvelle génération d'écrivains sénégalais s'impose progressivement dans le paysage littéraire national, africain, voire international, portée par des parcours diversifiés, des écritures engagées et une reconnaissance croissante à travers des distinctions prestigieuses.

Ces nouvelles plumes résidant au pays ou vivant à l'étranger et ont pour nom : Fatimata Diallo Ba, Khalil Diallo, Elgas, Falia, Fara Njaay, Ndèye Fatou Fall Dieng, Hélène Bernadette Ndong, Diary Sow, David Diop, etc.

Parmi ces figures émergentes, Fatimata Diallo Ba incarne une trajectoire littéraire construite entre le Sénégal et la France. Née à Dakar à la fin des années 1960, cette enseignante de lettres classiques a fait ses études à l'université de Poitiers puis à la Sorbonne, avant d'exercer pendant plusieurs années en France. De retour au Sénégal, elle poursuit sa carrière au lycée français Jean Mermoz de Dakar où elle enseigne le français et le latin.

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Entrée en littérature en 2017 avec "Des cris sous la peau", elle développe une oeuvre teintée de critique sociale, abordant des thèmes comme la violence, les inégalités de genre et les réalités africaines contemporaines. Son roman "Rouges Silences", publié en 2022, lui vaut le Prix Cénacle national des jeunes écrivains du Sénégal en 2023, confirmant sa place dans le champ littéraire local. En 2025, elle publie "Tisserandes", poursuivant une écriture à forte portée symbolique.

Dans un registre différent, Ndèye Fatou Fall Dieng, juriste d'entreprise de formation, s'est imposée très tôt comme une plume influente. Née en 1998 à Saint-Louis, elle intègre le cercle des écrivains à seulement 17 ans.

Lauréate du prix Aminata Sow Fall de la créativité pour son premier roman "Ces Moments-là", publié en 2018, elle confirme son talent avec "Ci-gisent nos dieux" (2020), récompensé par le "Prix Les Afriques de la Cène littéraire". Engagée sur les questions féministes, elle développe également une production d'essais et de nouvelles explorant les dynamiques du mouvement féministe africain.

Hélène Bernadette Ndong, née en 2004 à Dakar, est une nouvelle figure illustrant l'émergence d'une génération encore plus jeune. Élève brillante, lauréate du Concours général en philosophie en 2022, bachelière du lycée scientifique d'excellence de Diourbel et actuellement en formation d'ingénieur à l'École polytechnique de Thiès, elle se distingue avec son premier roman "L'innocence de Tamara".

L'ouvrage, qui aborde des thèmes tels que la résilience, les pressions sociales et l'immigration clandestine, lui vaut le Prix du roman du Cénacle national du livre en 2024, ainsi que le Prix des lycéennes du premier livre féminin en 2025. Son écriture, nourrie par les paysages du Sine-Saloum, se caractérise par une approche sensible et introspective.

Dans le domaine de la poésie et de la prose engagée, Fara Njaay s'impose comme une voix majeure. Né en 1989 à Saint-Louis, il puise son inspiration dans la Langue de Barbarie, où il a vécu plus de deux décennies.

Auteur de recueils salués comme "Mélopées divines" (2020) et "Il pleut sur Dakar des têtes révoltées" (2023), il remporte en 2024 le Grand Prix international de poésie Léopold Sédar Senghor d'Italie. En 2026, il publie son premier roman "La langue des barbares", qui explore les réalités sociales des communautés de pêcheurs et les tensions contemporaines. Parallèlement, il mène des initiatives culturelles à travers le collectif "Parlons Poésie".

Dans ce lot de la nouvelle vague d'écrivains sénégalais, il est impossible de passer sous silence Khalil Diallo. Cet auteur sénégalais né en Mauritanie se présente-lui-même comme "amoureux du verbe et tailleur des mots". Il est distingué par ses romans plébiscités, dont "L'Odysées des oubliés", publié en 2021, a reçu la même année le Prix Ahmet Baba à la rentrée littéraire du Mali et est devenu finaliste du prix Ahmadou Kourouma. Ce livre aborde la problématique de l'immigration, des migrants.

"A l'orée du Trépas", premier roman de Diallo, a été finaliste du Prix Orange du livre en Afrique Francophone en 2018. Il l'avait sorti en même temps que son recueil de poèmes "Choeur à coeur", lequel sonne comme "un chant d'espérance" se servant de l'obscurantisme religieux, de la mort, de l'immigration, de l'amour et de la poésie "pour mettre en scène l'histoire, mais aussi et surtout la condition humaine". Pour Khalil Diallo, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une question armée. Elle doit, selon lui, être politique, culturelle et religieuse.

Elgas, El Hadji souleymane Gassama à l'état civil, est un écrivain qui navigue entre le Sénégal et la France. Il a été révélé au grand public par son roman "Mâle noir", publié en 2021 aux éditions Ovadia.

Cet ouvrage raconte l'histoire d'un jeune Sénégalais en France, confronté à des questions existentielles. Docteur en sociologie, chercheur et journaliste, l'animateur de l'émission "Mémoire d'un continent sur Radio France Internationale a aussi publié "Un Dieu et des moeurs", un livre-miroir inspiré par les tares de la société sénégalaise. Comme son essai intitulé "Les bons ressentis, essaie sur le malaise post-colonial", les écrits d'Elgas sont une invite à la réflexion et à l'action.

Ces auteurs aux parcours variés témoignent d'un renouvellement profond de la littérature sénégalaise. Entre ancrage local et ouverture sur l'international, leurs oeuvres interrogent les mutations sociales, les identités contemporaines et les enjeux culturels, tout en contribuant à élargir le lectorat.

Cette dynamique portée par une diversité de voix et de genres confirme l'émergence d'une scène littéraire sénégalaise en pleine mutation, où la relève s'affirme avec ambition et créativité.