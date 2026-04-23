Sénégal: Mbour - Un projet de lutte contre l'émigration irrégulière veut accentuer la sensibilisation

23 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 L'association Help for Migrants, une structure créée par d'ex-points focaux départementaux des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi (BAOS), vient de lancer un projet dénommé "Racines et Retours", pour sensibiliser contre l'émigration irrégulière, a constaté l'APS.

"L'objectif, c'est de lutter contre la migration irrégulière et d'accompagner les migrants de retour, de même que les potentiels migrants", a dit El Hadj Omar Diop, président de Help for Migrants, lors de la cérémonie de lancement, mercredi, à Mbour.

Help for Migrants a inauguré, à cette occasion, son nouveau bureau départemental.

"Il y avait le Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi (BAOS), mais depuis deux ans, [son antenne] départementale n'existe plus. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'assurer la continuité de ce que nous faisions auparavant, avec le BAOS", a expliqué M. Diop, soulignant que l'association compte se déployer dans toutes les régions du pays.

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Pour Doudou Faye, "avec ce nouveau siège, les migrants auront au moins un interlocuteur à qui parler pour les orienter". Ce qui contribue, estime-t-il, à "renforcer le dispositif du comité départemental de lutte contre la migration irrégulière".

"C'est un dispositif très utile, parce qu'à Mbour, nous enregistrons beaucoup de départs, particulièrement dans les zones de Mbour, Joal-Fadiouth, Nianing et Ngaparou", a fait savoir Doudou Faye, chef du service départemental de l'Action sociale, représentant le préfet à la cérémonie.

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