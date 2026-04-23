Sénégal: Koumpentoum - Les villages de Darou Khoudouss1 et Darou Mana raccordés au réseau électrique

Koumpentoum — Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène, a procédé au raccordement au réseau électrique de plusieurs villages du département de Koumpentoum, mercredi soir, dans la région de Tambacounda (est).

Il s'agit des villages de Darou Khoudouss1 et Darou Mana, situés dans la commune de Payar.

La cérémonie de mise en service s'est déroulée à Darou Mana, en présence du sous-préfet de Khouthiaba Wolof, du maire de la commune Payar et des deux députés de ce département de la région de Tambacounda.

Selon Jean Michel Sène, la commune de Payar compte "100 localités mais seules sept parmi elles sont électrifiées".

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Il a assuré "plus de 40 localités de cette commune" correspondant au centre du Sénégal, "sont déjà structurées dans des projets", lesquels sont en cours d'exécution.

"Nous allons nous donner autant que possible pour que ces villages soient électrifiés le plus rapidement possible. Pour les localités qui ne sont pas encore structurées, nous sommes en train de travailler sur des projets pour prendre en charge tous ces villages dans un projet, puisque l'objectif qui nous est assigné est d'atteindre l'accès universel en 2029", a dit M. Sène.

S'agissant des villages de la commune Payar dont les projets d'électrification sont l'arrêt depuis des années, l'Agence de l'électrification rurale travaille pour les intégrer dans un autre projet, a-t-il annoncé.

Parmi ces localités, le DG de l'ASER a cité notamment le village de Darou Salam, pour lequel il a assuré que des efforts seront fournis pour une électrification au cours de l'année.

Jean Michel Sène est attendu jeudi à Niani Toucouleur, une commune de l'arrondissement de Makacoulibantang, toujours dans le département de Tambacounda, pour le raccordement de d'autres villages au réseau électrique.