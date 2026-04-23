Sénégal: Linguère - Aly Ngouille Ndiaye sonne la mobilisation après la découverte d'un réseau impliqué dans des affaires de moeurs

Linguère — Le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, prône la sensibilisation et la mobilisation des forces vives du Djoloff, à la suite de l'arrestation de 22 personnes dans une affaire de moeurs.

Selon des sources sécuritaires, les mis en cause sont soupçonnés d'appartenir à un réseau présumé organisé autour de rencontres clandestines, avec des ramifications signalées à Linguère, Dahra, Barkédji et Mbacké.

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, incitation à la débauche, collecte et diffusion d'images à caractère pornographique et actes contre nature.

Certains suspects pourraient être poursuivis pour notamment mise en danger de la vie d'autrui et, dans des cas spécifiques, transmission volontaire du VIH/Sida.

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Aly Ngouille Ndiaye a souligné l'ampleur médiatique, mercredi, au terme d'une rencontre tenue à la grande mosquée du quartier Thielly sud, dans la commune de Linguère.

"Comme vous le savez depuis une semaine, la commune de Linguère fait la une de tous les journaux et se situe au coeur des réseaux sociaux", a-t-il avancé, ajoutant que le département du même nom se trouve "impliqué dans une affaire dite d'homosexualité qui a commencé à Dakar et qui s'est propagée jusqu'au Djoloff".

Le maire a insisté sur l'émoi suscité par cette affaire au sein des populations. "Je pense que les populations du Djoloff sont choquées depuis l'annonce de cette affaire" dont les conséquences sont, selon lui, en train de ternir l'image de Linguère qui avait jusque-là "une très bonne réputation".

Face à cette situation, une concertation a été engagée avec les acteurs locaux. "C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce mercredi à Linguère pour échanger avec l'administration, la police, la gendarmerie, les secteurs de la santé et de l'éducation, les imams, les chefs religieux et coutumiers, les délégués de quartier pour se pencher sur quelle stratégie à mettre en place pour freiner l'hémorragie et éradiquer le fléau", a-t-il expliqué.

Dans cette perspective, il a insisté sur la sensibilisation. "Ce phénomène de société fait mal, nous devons l'étudier avec tous les secteurs", a-t-il soutenu, invitant "toutes les populations du Djoloff à participer à la sensibilisation, à prendre le phénomène à bras le corps et mettre l'accent sur la communication à l'endroit de la jeunesse".

Il a annoncé, à ce propos, la mise en place d'un cadre de coordination. "J'ai réuni les franges de la population à la grande mosquée du quartier Thielly sud, afin de mettre en place un comité coordonné et appuyé par la mairie", a-t-il indiqué.

"Nous avons également demandé aux imams de mettre l'accent sur la sensibilisation à travers les conférences religieuses, les prières du vendredi", a conclu Aly Ngouille Ndiaye.