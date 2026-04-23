Sénégal: Matam - Des entreprises chargées des aménagements pour la contre-saison invitées à livrer leurs travaux 'd'ici fin avril'

Matam — Les entreprises chargées d'aménager 1000 hectares dans les périmètres agricoles de Kanel et Matam, pour le compte du Programme d'appui au développement agricole et à l'entreprenariat rural (PADAER), ont été invitées à livrer les travaux avant fin avril, en perspective de la campagne de contre-saison sèche, a-t-on appris d'un responsable dudit programme.

Il a été indiqué aux entreprises concernées qu'elles doivent terminer les travaux "d'ici fin avril pour libérer tous les sites, qui sont au nombre de 28 répartis entre Matam et Kanel. Ce qui permettra aux acteurs de bien préparer la campagne", a signalé le responsable de l'antenne régionale du PADAER 2, Mouhamed Lamine Boye.

Il s'exprimait au terme d'une mission conjointe menée par le PADER et la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), accompagnés des responsables d'entreprises en charge de l'aménagement des périmètres agricoles concernés.

Selon Mouhamed Lamine Boye, cette mission conjointe portait sur le suivi des travaux d'aménagement et des réalisations des trois entreprises en charge des travaux, en vue de la campagne de contre-saison sèche 2026.

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Il a signalé que les entreprises doivent réaliser des aménagements liés au système californien et des canaux maçonnés, ajoutant que la mission va notamment permettre de faire un état des lieux et le suivi des travaux restants.

Mouhamed Lamine Boye a rappelé qu'avant ces aménagements, les producteurs perdaient du temps et de l'énergie avec les canaux à terre avant que l'eau ne puisse accéder à leurs parcelles.

"Aujourd'hui, avec les canaux maçonnés, en relation avec la SAED, beaucoup de problèmes ont pu être réglés surtout au niveau de la gestion de l'efficience de l'irrigation", a-t-il expliqué.

Selon la responsable du PADAER 2 au niveau de la SAED, Aby Sow, l'une des entreprises titulaires d'un lot de 300 hectares dans la délégation de Matam a déjà réalisé un canal maçonné d'un linéaire de 300 hectares, un planage sur 17 hectares et le reprofilage d'un canal secondaire et tertiaire sur le site dénommé "Diokéré Endam".

Elle a ajouté que l'entreprise a pu intervenir sur treize sites, précisant que la société est dans "l'optique de finaliser l'ensemble des travaux devant être réalisés dans ce lot".

En plus de "Diokéré Endam", la délégation a visité d'autres sites tels que "Kawral Lessal", "Diop et frères", "Navel", "Pellital" et "Emergence".