Sénégal: Kolda - Vingt fauteuils roulants de la coopération italienne aux personnes vivant avec un handicap

La Fédération régionale des personnes vivant avec un handicap de Kolda (sud) a reçu 20 fauteuils roulants de la coopération italienne, un appui destiné à faciliter la mobilité des bénéficiaires.

Le don a été réceptionné mercredi par le service régional de l'action sociale, chargé de le répartir à travers les trois départements de la région.

Il s'inscrit dans la mise en oeuvre d'un projet de renforcement de l'accès équitable aux services intégrés sociosanitaires, mis en oeuvre au Mali et au Sénégal par la coopération italienne, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA, en anglais).

"Ce moment reste un moment clé car la promotion du capital humain est une préoccupation pour les autorités régionales et centrales", a déclaré l'adjoint au gouverneur de la région de Kolda en charge du développement, Bonaventure Kalamo, lors de la cérémonie de réception.

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Selon lui, cet appui de la coopération italienne s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de politique de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui, dit-il, "met l'accent sur la promotion du capital humain pour l'accès équitable aux services intégrés".

Sur les 20 unités réceptionnées, 6 vont revenir au département de Kolda, ceux de Vélingara et Médina Yéro Foulah devant recevoir chacun sept fauteuils roulants, a précisé l'adjoint au gouvernement de Kolda chargé du développement.

"Nous espérons que dans les prochaines semaines, ce partenariat nous permettra d'en avoir plus pour accompagner les personnes handicapées réparties dans les trois départements de la région", a indiqué Bonaventure Kalamo.