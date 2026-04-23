Ile Maurice: Signalisation routière - Grand-Port face à un chantier inachevé

Des panneaux de signalisation abîmés, effacés, illisibles... Dans la circonscription de Mahébourg-Plaine-Magnien (n°12), l'état de la signalisation routière n'est pas qu'une question esthétique mais bien de sécurité. Et si une partie du problème a été résolue, l'autre reste suspendue à une décision budgétaire.

En réponse à une question parlementaire du député Tony Apollon, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a dressé un état des lieux contrasté. Du côté de la Road Development Authority : sur 233 panneaux inspectés dans le district de Grand-Port, 78 étaient défectueux. Ils ont tous été remplacés, ce qui a coûté Rs 1,075 million, dans le cadre d'un contrat-cadre signé en août 2025.

Mais ce n'est qu'une partie de la signalisation. Le District Council de Grand-Port a, de son côté, recensé 250 panneaux défectueux ou usés sur les routes non classifiées de la même circonscription. Le coût estimé de leur remplacement est de Rs 248 000. Les travaux doivent être réalisés en interne dans un délai de trois mois, sous réserve de financement, condition qui n'est pas anodine.

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Le ministre Mahomed a par ailleurs indiqué que la Trafic Management and Road Safety Unit (TMRSU), l'unité de gestion du trafic et de la sécurité routière de son ministère, a inclus plusieurs axes de la circonscription dans son programme d'inspection, notamment la route Phoenix-Plaisance (24,4 km) et La Baraque Road (13,2 km). Le financement nécessaire a été sollicité auprès du ministère des Finances pour le prochain exercice budgétaire.

En attendant, le ministre des Transports terrestres a rappelé que la maintenance de la signalisation est un exercice continu, souvent perturbé par des accidents ou des actes de vandalisme. Il a demandé à la TMRSU d'intensifier ses inspections et d'intervenir rapidement dès qu'un panneau défectueux est signalé. Reste à savoir si les moyens suivront.