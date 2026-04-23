Ile Maurice: Muay Thai - Des compétiteurs déjà en confiance

Le Renaissance Hall de Sainte-Croix a été le théâtre, au cours de la journée de dimanche, d'un événement important pour le muay thai mauricien : la toute première édition du Championnat Débutant Senior. Sous l'égide de la Fédération mauricienne de muay thai (FMM), cette compétition visait à offrir aux nakmuays novices une première expérience du ring. Si l'enjeu était la découverte, le niveau technique affiché a dépassé toutes les attentes, porté notamment par l'entrée fracassante de Rodrigues dans le circuit national.

L'homme fort de cette journée est sans conteste Emmanuelle Begué. Représentant Rodrigues pour la toute première fois lors d'un championnat national, il a marqué les esprits par une efficacité redoutable. Engagé dans la catégorie des 67kg, Begué a dû s'employer à deux reprises. Après avoir remporté son combat éliminatoire face à Denilson Lubine, il a confirmé son statut en finale contre Ellie Berque (FLQ). Son parcours, conclu par deux victoires impressionnantes, symbolise l'émergence de nouveaux talents issus des comités régionaux récemment structurés.

La délégation de Flacq n'est pas restée en reste, s'illustrant particulièrement dans les catégories féminines avec le succès d'Eva Rose (54kg). Chez les hommes, Christiano Lauricourt a également dû batailler sur deux fronts. Victorieux de son éliminatoire en 71kg, il a fini par s'imposer en finale face à Laurent Delaquis, démontrant une endurance remarquable.

Les catégories de poids lourds ont clôturé ce gala en puissance. Hishaam Abdoula a perdu son combat face à Bhavish chez les -91 kg, tandis que Vishant Bhugaloo s'est incliné devant Ricardo Perrine dans la catégorie reine des +91 kg. Au-delà des scores, ce championnat a rempli sa mission pédagogique en permettant à ces athlètes de «franchir la corde» et de gérer le stress du combat officiel.

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