Ile Maurice: Veeshal Chumroo - «Je n'ai rien à me reprocher»

interview

Accusé d'avoir circulé pendant plusieurs jours au volant d'une Porsche appartenant à un bookmaker, le «chairman» de la Gambling Regulatory Authority (GRA) livre sa version.

Selon les informations qui circulent, vous seriez la personne qui a été vue au volant d'une Porsche appartenant à un bookmaker. Est-ce vrai ?

Oui, mais il faut que vous sachiez aussi comment c'est arrivé...

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Vous nous excuserez. Vous êtes le «chairman» de la GRA. Que faisiez-vous au volant d'une voiture appartenant à un détenteur d'une licence de bookmaker ?

Laissez-moi vous expliquer. Je voulais m'acheter une voiture. Dans cette quête, j'ai fait des road tests au volant de trois voitures. Deux de ces voitures ont été essayées à travers un concessionnaire connu et la troisième, c'est-à dire la Porsche en question, à travers un agent automobile. Ce dernier m'avait proposé une Porsche année 2018 que je n'ai pas aimée et j'ai opté pour l'autre. J'ai payé une garantie qui est remboursable pour pouvoir tester la voiture. J'ai les reçus et les documents qui peuvent prouver tout ce que je vous dis. Donc, moi, j'ai négocié avec l'agent et je ne pouvais pas savoir à ce moment-là qui était le propriétaire de la Porsche.

Pendant combien de jours cette voiture est-elle restée en votre possession ?

Quatre jours. Je l'ai rendue et je ne l'ai finalement pas achetée, car l'agent et moi ne sommes pas tombés d'accord sur un prix.

Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que la voiture appartient à un «licensee» de la GRA ?

J'étais surpris et mal à l'aise. Car si j'avais su au départ qui est le propriétaire, j'aurais choisi une autre voiture. Je ne suis ni fou ni bête pour me mettre dans une situation de conflit d'intérêts. Dans ma tête, je négocie avec un agent agréé et respecté, quel que soit le propriétaire. C'est une malheureuse coïncidence qu'il s'avère être un bookmaker.

Le fait est que cette affaire a fait beaucoup de bruit et la Financial Crimes Commission (FCC) a été mise en présence des détails y relatif. Appréhendez-vous la suite ?

Je n'ai rien à me reprocher. Il n'y a pas eu de cash transaction. J'ai toutes les preuves. Je peux répondre à toutes les questions. Je suis serein. Et je ne peux m'empêcher de rire quand je vois la cabale et la campagne faites en ce moment pour mettre la pression sur la FCC. Je vais mettre le board de la GRA au courant des tenants et aboutissants de cette histoire même si, à mon humble avis, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Cela, dans un souci de transparence et d'intégrité. Il vaut mieux qu'on en reste là sur ce sujet.

Permettez-nous d'insister. En tant que «chairman» de la GRA, ne disposez-vous pas d'une voiture de fonction ? Pourquoi partir au boulot au volant d'une Porsche ? Pour épater la galerie ?

C'est vrai qu'on m'a donné une voiture, mais elle tombait souvent en panne et elle est restée huit semaines au garage. On a refusé de changer ma voiture de fonction. Je ne suis pas là pour épater les gens. Je voulais acheter cette voiture pour mon plaisir personnel. La Porsche était en ma possession durant le test drive. Devais-je la laisser à la maison et aller travailler à bicyclette ? Il n'y a rien d'étonnant à ce que la voiture se soit retrouvée dans le parking de la GRA. Si je savais à qui elle appartenait, pensez-vous que je serais parti à la GRA avec ? Soyons sérieux un moment !

Dans un autre ordre d'idées, la saison hippique 2026 débute ce samedi 25 avril. Êtes-vous prêts à la GRA et à la «Horse Racing Intergrity Division» (HRID) pour ce démarrage ?

Oui, les commissaires de la HRID et tout le staff qui travaille dans le département hippique ont préparé la saison. Ce sont des professionnels et je leur fais confiance. Il y a de nombreux employés qui exercent dans le background et qui font du bon boulot. Ils se reconnaîtront. Je remercie le staff de la GRA pour tout l'effort et le sérieux qu'ils apportent au travail. Même au niveau du board de la GRA, nous faisons de notre mieux pour préserver l'intégrité dans les secteurs qui tombent sous notre responsabilité.

Toujours est-il qu'il y a eu cette gronde des entraîneurs qui s'élèvent contre certains amendements apportés aux «Rules of Racing». N'est-ce pas là un différend qui aurait pu être évité avec du bon sens ?

Je suis cela de près. Je laisse les spécialistes régler ce problème et trouver des solutions acceptables pour tout le monde. Je constate qu'il y a eu une réunion cordiale à la GRA avec les entraîneurs. En attendant que le tir soit rectifié, l'essentiel est de trouver un compromis et de démarrer la saison ce samedi.

Une dernière question. On fait état que la GRA a payé pour plus de Rs 25 millions de caméras CCTV au Mauritius Turf Club. Est-ce le rôle du régulateur de placer ces caméras pour un organisateur, de surcroît un club privé ?

Toutes les décisions administratives à la GRA sont prises par le board. Je ne suis que le chairman du board. Je me dois d'avoir de la réserve en public par rapport aux décisions prises. Le board est suprême et il y va de la responsabilité collective. Donc, je ne répondrai pas à la question. Excusez-moi pour cela.