Congo-Kinshasa: Plus de 60% de bananeraies de Kivuta (Masisi) ravagés par un virus inconnu

23 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un virus inconnu attaque les bananeraies dans les zones de Bweremana et Shasha (Masisi). Selon la coopérative agricole de Masisi, cette maladie serait causée par un virus ou une bactérie non encore identifiée.

Elle renseigne que cette variante est différente du Wilt bactérien, cependant elle est bien connue des cultivateurs locaux.

Wetemwami Kanyana, président de la coopérative agricole de Masisi, précise que plus de 60 % des bananeraies de Kituva ont été ravagées par ce virus et la maladie continue de se propager vers Bweremana.

Flambée de prix

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Selon lui, une fois le champ touché, les cultivateurs doivent raser tous les bananiers. Cette situation entraîne une baisse de la production et une hausse sensible du prix de la banane plantain sur les marchés locaux et jusqu'à Goma, principal centre de consommation.

Il décrit des symptômes qui changent selon les variétés : les signes apparaissent sur la hampe florale ou sur les jeunes feuilles qui sèchent. La plante s'affaiblit, maigrit et ne produit plus. Lorsque la plante est contaminée après la floraison, elle donne un régime de bananes très maigres, difficiles à éplucher.

« Il s'est déjà créé une nouvelle maladie dont on ne connaît pas encore le virus en cause, encore moins comment la combattre. Cette maladie apparaît plus virulente que le Wilt bactérien. Avant, un régime de bananes se négociait entre 5 000 et 10 000 francs congolais. Aujourd'hui, un bon régime ne coûte pas moins de 20 000 francs », explique-t-il.

Propagation au Sud-Kivu

Au-delà du Nord-Kivu, la situation s'étend dans les contrées voisines. Des sources locales à Buzi et Minova dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu) signalent également la présence de cette maladie.

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