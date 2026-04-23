Afrique Centrale: Retour en RDC de 470 Congolais réfugiés au Burundi

Une première vague de 470 réfugiés congolais en provenance du Burundi regagne la ville d'Uvira (Sud-Kivu) ce jeudi 23 avril, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux Refugies (HCR)/Burundi. Ils vont entrer par la frontière de Kavimvira, où ils seront accueillis par une délégation du gouvernement et du HCR.

Cette opération intervient après une longue attente par les réfugiés, qui désiraient ardemment retourner au bercail.

Le convoi a quitté le camp de Busuma dans la province de Ruhigi depuis ce jeudi matin. Leur arrivée à Uvira est prévue entre 15 heures 30 et 16 heures (heure locale). La responsable du HCR au Burundi, Brigitte Eno, explique :

« Nous donnons du transport à partir du Burundi. C'est à l'arrivée en RDC que ces personnes pourront bénéficier de ce que nous appelons 'un petit paquet retour' pour leur permettre de se réintégrer dans la sécurité et dans la dignité. Et ça, ça sera fait par le HCR et d'autres partenaires au niveau de la RDC. (C'est) notamment le PAM, qui donne également une assistance pour deux mois de ration alimentaire et du côté du HCR, il y aura une assistance en cash pour les adultes comme les enfants mais également un appui pour la réinsertion dans le service éducatif pour les enfants ».

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Un site aménagé par le HCR

Une fois arrivées sur le territoire Congolais ces personnes vont être accueillis à Kavimvira dans un site aménagé par le HCR. Selon le responsable du HCR à Uvira, la participation de la société civile est requise pour bien mener l'opération.

De son côté, le vice-gouverneur du Sud-Kivu, Jean Jacques Elakano, affirme que toutes les dispositions sont prises afin que ce retour se fasse dans l'harmonie. Il assure que la sécurité est garantie dans les zones de retour.

À la suite de l'occupation de la ville d'Uvira (Sud-Kivu) par les rebelles de l'AFC/M23 début décembre 2025, entre 60 000 et 65 000 Congolais s'étaient réfugiés au Burundi en une dizaine de jours, selon les agences humanitaires des Nations unies, notamment le HCR et l'OIM.