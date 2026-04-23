Congo-Kinshasa: Plusieurs quartiers de Bunia privés d'eau depuis une semaine

23 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les abonnés de la Régie de distribution d'eau (REGIDESO) dénoncent une coupure brutale d'eau depuis près d'une semaine dans la ville de Bunia (Ituri). Cette coupure est due à une panne sur le réseau de distribution, a indiqué la société mercredi 23 avril à Radio Okapi.

Cette panne aggrave les difficultés d'accès à l'eau potable dans cette ville de plus de 2 millions d'habitants.

Déjà habitués à un approvisionnement par délestage, trois fois par semaine, les habitants ont été surpris de constater que l'eau ne coule plus aux robinets. A la suite de cette pénurie, ils se tournent vers les eaux de forage ou des rivières pour leurs besoins quotidiens.

Plusieurs quartiers touchés

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« Avec seulement 500 francs congolais, on a trois bidons d'eau de forage. On ne va pas vers la rivière parce qu'elle est en train de sécher. Il faut nous aider. L'eau n'arrive pas et nous souffrons sérieusement », témoigne une habitante.

Selon les sources locales, plusieurs quartiers de la ville sont privés d'eau potable. Il s'agit notamment de : Nyakasanza, Lembabo, Saio

Une partie du quartier Lumumba.

De son côté, la REGIDESO appelle la population à la patience. Le directeur provincial assure que des équipes techniques sont à pied d'oeuvre pour réparer la panne.

Accès toujours limité

« Chaque fois, on est obligé d'arranger notre bassin pour qu'on accumule beaucoup d'eau afin de renvoyer à l'usine. Ça devrait nous prendre deux jours, mais (il y a eu un) débordement de l'eau, c'est ce qui nous a un peu retardé », renseigne-t-il.

Dans la ville de Bunia, avec une population estimée à environ de 2 millions d'habitants, la REGIDESO ne dessert qu'environ cent mille abonnés. Par ailleurs, le réseau Ngongo alimente également certains quartiers, mais l'accès à l'eau potable reste globalement limité dans la ville.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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