Cote d'Ivoire: Développement personnel - 55 femmes formées par Blm Consulting sur la confiance en soi

Un atelier dédié à la confiance en soi s'est tenu le 18 avril 2026, à Abidjan-Cocody. Organisée par le cabinet Blm Consulting, cette activité a réuni 55 femmes issues de divers milieux professionnels. L'objectif de cet atelier était de renforcer les compétences comportementales des participantes et de favoriser leur épanouissement personnel et professionnel.

Animée par la coach Aminata Ouattara, la session a permis d'aborder les mécanismes de construction de la confiance en soi, tout en mettant en lumière les freins psychologiques et sociaux susceptibles de limiter le potentiel des femmes.

À travers des exercices pratiques, des mises en situation et des témoignages, les participantes ont été invitées à développer leur capacité d'expression et à affirmer leur leadership.

Selon la formatrice, cette initiative répond à un besoin réel d'accompagnement. « La confiance en soi est la clé de l'épanouissement et de la réussite. En la renforçant, nous contribuons à bâtir une société plus inclusive et dynamique », a-t-elle indiqué.

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Les bénéficiaires ont, pour leur part, salué la qualité des échanges et l'approche participative, estimant avoir acquis des outils concrets pour mieux surmonter les obstacles et valoriser leurs compétences.

À travers cette activité, le cabinet souhaite « réaffirmer son engagement en faveur du développement des compétences féminines », en offrant aux femmes ivoiriennes des espaces d'apprentissage et de valorisation personnelle.