Cote d'Ivoire: Ouellé/Lutte contre la déforestation - Une opération de reboisement lancée

La commune de Ouellé va bénéficier d'une opération de reboisement. Elle est soutenue par le commissariat général du Salon des collectivités territoriales. Le lancement de ce programme, marquant une étape clé dans la reconquête du couvert forestier de la commune, a été effectué le samedi 18 avril.

Selon une note d'information du commissaire général Penda Dramera, la commune avait été désignée, lors de l'édition 2024 du Salon, lauréate ex aequo du Prix de l'innovation territoriale, aux côtés de la commune de Mayo.

Pour ce faire, Ouellé a bénéficié d'un appui financier d'un montant global de 5 millions de FCfa pour la mise en oeuvre de son projet de reforestation.

Selon le commissariat général, la ville est située dans une zone particulièrement impactée par l'exploitation minière illégale. Aussi la commune a-t-elle fait le choix de transformer cette crise écologique en opportunité de développement durable.

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À travers ce planting d'arbres mobilisant élus, populations locales et partenaires institutionnels, Ouellé veut affirmer une ambition forte : celle de la renaissance de son territoire.

Le commissariat précise que le conseil municipal avait adopté un plan de restauration forestière autour de deux axes. Il s'agissait de démarrer par la réhabilitation des sols. Cela sous-entend qu'il faut parvenir à un comblement des excavations, au traitement des surfaces dégradées et à une réparation des terrains pour la régénération végétale.

Par la suite, passer à l'étape de la reconstitution de l'écosystème. C'est-à-dire procéder au reboisement avec des essences locales adaptées, à la restauration progressive du couvert forestier, à la préservation durable des ressources naturelles.

Le commissariat général du Salon des collectivités souligne que l'opération va consister en la mise en terre, en zone urbaine, de 300 plants des espèces framiré, acacia... Quant à la zone forestière, elle bénéficiera de 400 plants de framiré, bété, tiama, etc.

Pour la mise en oeuvre du projet, la commune aura droit à un soutien matériel agricole, à savoir des pelles, des arrosoirs, des gants.

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du préfet du département de Ouellé, Gervais Coulibaly, par ailleurs président du comité scientifique du Salon ; du maire Ya Raphaël et des membres du conseil municipal.