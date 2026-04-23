Cote d'Ivoire: Défis liés à l'économie bleue - Les géographes invités à aller au-delà des constats pour formuler des recommandations concrètes

« Enjeux territoriaux de l'économie bleue en Afrique subsaharienne ». Tel est le thème d'un colloque international organisé par l'Association des géographes de Côte d'Ivoire (Agci). Le parrain de ces 15e Journées géographiques, le ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Kobenan Kouassi Adjoumani, a ouvert les travaux le mardi 21 avril 2026 à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Il a invité les experts et chercheurs réunis à cette occasion à aller au-delà des constats pour formuler des recommandations concrètes, opérationnelles et adaptées afin de faire face aux défis liés à l'économie bleue.

Comme défis majeurs, Kobenan Kouassi Adjoumani a énuméré la gestion durable des ressources halieutiques, la préservation des écosystèmes marins et côtiers, la lutte contre les effets du changement climatique ainsi que l'aménagement équilibré des espaces littoraux et fluviaux.

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« L'économie bleue n'est plus une option. Elle est devenue une nécessité. Elle constitue aujourd'hui un levier stratégique de développement pour nos États et offre des perspectives considérables en matière de croissance économique, de création d'emplois et de sécurité alimentaire », a-t-il expliqué.

Le ministre d'État estime que le géographe joue un rôle fondamental face aux problématiques susmentionnées. Par son approche territoriale, sa capacité d'analyse spatiale et sa vision intégrée, il peut, selon le parrain, contribuer à « éclairer les décisions publiques et à orienter les politiques de développement ».

La présidente de l'Association des géographes de Côte d'Ivoire, Professeur Koffié-Bikpo Céline, reconnaît que la géographie est un instrument d'aide à la décision indispensable à la conception et à la mise en oeuvre de politiques publiques éclairées. Elle ajoute qu'en ce sens, le géographe, loin d'être un simple observateur, est un analyste, un médiateur et un acteur du développement.

« Dans cette continuité historique et scientifique, depuis sa création en 1980, l'Association des géographes de Côte d'Ivoire s'est donné pour mission de promouvoir une géographie utile, engagée et au service du développement », fait savoir Professeur Koffié-Bikpo Céline.

Au cours de ces journées, qui se poursuivront jusqu'au vendredi 24 avril, les participants, venant de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, approfondiront les connaissances relatives aux enjeux de l'économie bleue. Selon la présidente de l'Agci, les chercheurs croiseront les apports disciplinaires et les expériences territoriales. Ils vont également formuler des propositions opérationnelles à l'attention des décideurs et contribuer à l'émergence de modèles de développement durable, inclusif et résilient.

Selon Dr Adaye Akoua Assunta, présidente du comité d'organisation, les travaux seront marqués par de nombreux panels sur des thèmes variés. Le public aura droit à des conférences animées par d'éminents professeurs, portant sur différents axes.

Elle cite notamment l'aménagement du territoire et la gestion des zones côtières et des plans d'eau continentaux ; la gestion durable des ressources marines et continentales ; les communautés et le patrimoine maritimes et littoraux ; ainsi que la dynamique de la logistique et des transports de marchandises et de voyageurs.