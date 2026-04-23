Cote d'Ivoire: Relations institutionnelles - La Fondation Porteo présente ses chantiers au gouvernement

La délégation de l'organisation, lors de sa tournée, s'est rendue au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, au ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, ainsi qu'au ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

Les réalisations de l'État, sur l'ensemble du territoire, pour améliorer les conditions de vie des populations sont importantes. La Fondation Porteo, dans sa volonté d'accompagner les initiatives du gouvernement en matière de développement, a posé de nombreuses actions en faveur des forces vives.

Emmanuel Kalou, président de cette organisation à caractère caritatif, et ses collaborateurs, dans le cadre d'un partenariat institutionnel, ont présenté, au pied levé, leurs oeuvres et chantiers réalisés depuis deux ans à trois départements ministériels.

Pierre N'Gou Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (Cmu), qui a reçu en premier lieu les responsables de la fondation, a salué cette organisation pour son engagement en faveur des plus défavorisés. Pour lui, les actions citoyennes de cette institution philanthropique honorent la Côte d'Ivoire et méritent un appui sur le plan fiscal afin de renforcer leur efficacité.

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Koffi N'Guessan, ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, qui a également ouvert les portes de son département à la délégation, a tenu des propos similaires, saluant et encourageant l'initiative. Le représentant du gouvernement a profité de cette rencontre pour exposer les problématiques propres au secteur éducatif ainsi que les solutions mises en oeuvre par les autorités pour y faire face.

Myss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, a également rendu hommage à la Fondation Porteo pour les axes de son intervention, notamment dans le domaine du développement communautaire.

Dans les échanges avec ses interlocuteurs, elle a encouragé la poursuite des initiatives en faveur des personnes vulnérables, en insistant particulièrement sur la formation des bénéficiaires d'activités génératrices de revenus. Elle a ensuite proposé la signature d'une convention de partenariat afin de formaliser et de renforcer la collaboration entre son département et cette organisation.

Dans le cadre de son opération de distribution de kits alimentaires, la fondation a apporté une assistance aux personnes vulnérables en mettant à leur disposition des vivres composés de riz, d'huile, de lait, de pâtes alimentaires et de sucre.

Au total, 100 884 personnes ont pu bénéficier de ces kits alimentaires, en guise de témoignage de solidarité pendant la période de soudure et de carême. Par ailleurs, elle a entrepris la construction d'infrastructures d'adduction en eau potable dans plusieurs localités identifiées, notamment à travers la réalisation de six forages.