Cote d'Ivoire: Action humanitaire - L'IHRC Côte d'Ivoire déploie un programme social ambitieux en 2026

À peine désigné ambassadeur itinérant de l'International Human Rights Commission (IHRC), Ismaël Bamba a engagé son équipe dans la mise en oeuvre du programme d'activités 2026. Placée sous le thème « Solidarité, dignité humaine et assistance sociale auprès des personnes vulnérables », cette feuille de route se veut à la fois structurée, inclusive et résolument opérationnelle.

Le programme, dévoilé le 20 avril dans un espace hôtelier de la place, s'articule autour de cinq axes majeurs, traduisant une approche multisectorielle. Le premier porte sur l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, avec la distribution prévue de fauteuils roulants à plusieurs bénéficiaires. L'objectif est de favoriser leur mobilité, renforcer leur autonomie et faciliter leur inclusion sociale.

Le deuxième axe cible les orphelinats, à travers des dons de vivres et de vêtements destinés à améliorer le quotidien des enfants privés de cadre familial. Cette initiative vise également à soutenir les structures d'accueil dans leur mission d'encadrement et de protection.

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L'organisation prévoit, par ailleurs, des actions en milieu carcéral. Trois établissements pénitentiaires devraient bénéficier de dons de vivres et de kits d'hygiène, accompagnés de séances d'écoute et de soutien moral. Une démarche qui met en lumière la nécessité de préserver la dignité des détenus et de favoriser leur réinsertion sociale.

La santé maternelle constitue le quatrième pilier du programme. Des visites dans les maternités permettront d'apporter un appui aux femmes en post-partum, notamment à travers la distribution de produits essentiels et un accompagnement moral adapté.

Enfin, le cinquième axe concerne l'assistance directe aux ménages vulnérables, avec la distribution de kits alimentaires lors de visites de proximité. Cette action vise à répondre aux besoins immédiats tout en contribuant au renforcement du tissu social.

À travers ce programme, l'IHRC Côte d'Ivoire entend inscrire son action dans la durée, en privilégiant des interventions à fort impact, guidées par les principes de solidarité, de dignité humaine et de cohésion sociale.