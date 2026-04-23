Angola: L'équipe économique du Gouvernement à l'oeuvre à Benguela

22 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CRB/SB

Benguela — L'équipe économique du Gouvernement est en mission ce jeudi dans la province de Benguela, suite à la première session extraordinaire de la Commission économique du Conseil des ministres, qui s'est tenue sous la direction du Président de la République, João Lourenço.

Cette première session extraordinaire de la Commission économique du Conseil des ministres s'est déroulée mercredi à Luanda, selon les informations recueillies par l'ANGOP.

Durant son séjour à Benguela, l'équipe économique rencontrera le Groupe technique entrepreneurial et les dirigeants des associations patronales de la province, prévoyant également de visiter les unités économiques touchées par les récentes catastrophes naturelles.

La délégation, conduite par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, échangera avec les entreprises et leur présentera les mesures de soutien économique, notamment financières, fiscales et sociales, visant à favoriser la reprise progressive des activités économiques et le maintien de l'emploi.

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Ce changement s'inscrit dans un cadre d'actions plus large et mieux coordonné, déjà en cours, ayant un impact direct sur les familles touchées et les infrastructures endommagées, suite à la réponse immédiate de l'Exécutif, coordonnée sur le terrain par le Président de la République.

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