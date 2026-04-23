Afrique: L'ambassadrice du pays en Chine discute de la stratégie africaine dans le cadre de la coopération avec la Chine

22 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/LUZ

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Chine, Dalva Ringote Allen, a rencontré mardi à Pékin le directeur exécutif de l'AUDA-NEPAD, Nardos Bekele-Thomas, afin d'aborder les aspects à mettre en oeuvre par les États africains dans le cadre de leur coopération avec la Chine.

Un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Chine, envoyé à ANGOP ce mercredi, indique que l'ambassadrice a accueilli la délégation qui participera au séminaire stratégique du Groupe des ambassadeurs africains, les 24 et 25 avril à Pékin.

Cet événement diplomatique vise à partager les points de vue sur les mécanismes que les États africains peuvent mettre en oeuvre pour tirer parti de l'initiative chinoise de « droits de douane nuls pour l'Afrique » et promouvoir le développement et la prospérité du continent africain.

Le document précise que cette initiative des ambassadeurs africains en poste en Chine bénéficie du soutien de la Commission permanente de l'Union africaine dans le même pays et s'inscrit dans la lignée des actions menées par le FOCAC.

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Le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) est devenu un pilier central des relations Afrique-Chine, façonnant la coopération dans les domaines des infrastructures, du commerce, de la finance, de l'industrialisation, des technologies, de la paix et de la sécurité, et de la gouvernance mondiale.

L'AUDA-NEPAD (Agence de développement de l'Union africaine) joue un rôle technique et moteur dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2063. Elle coordonne les projets d'infrastructures structurantes (services, routes, énergie), favorise l'intégration régionale, l'industrialisation, la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire, et mobilise des ressources financières pour les États membres.

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