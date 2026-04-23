Angola: Petro à une victoire de la finale du championnat national de basketball masculin

22 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/MC/LUZ

Luanda — Petro de Luanda n'est plus qu'à une victoire de se qualifier pour la finale du championnat national senior masculin de basketball, après sa victoire 93-90 face à Interclube mercredi, lors du match retour des demi-finales (au meilleur des cinq matchs).

Disputée au pavillon principal de la Cidadela Desportiva, la rencontre a vu Petro prendre un excellent départ et dominer le premier quart-temps avec un score sans appel de 35-15, profitant d'une certaine fébrilité de l'équipe de la Police nationale.

Au deuxième quart-temps, Interclube a réagi, améliorant sa défense et parvenant à égaliser, prenant brièvement l'avantage (14-12). Malgré cela, à la mi-temps, Petro menait toujours 47-29.

Devant des tribunes clairsemées, l'équipe tricolore (Petro) a de nouveau triomphé au troisième quart-temps, s'imposant 28-23 et portant le score à 75-52 avant le dernier quart-temps. Dans le dernier quart-temps, Interclube a réagi et réduit l'écart, mais n'a pu éviter la défaite (93-90).

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Au niveau individuel, Childo Dundão s'est distingué avec 21 points, tandis qu'Aboubakar Gakou en a inscrit 14.

Grâce à ce résultat, Petro de Luanda n'est plus qu'à une victoire de la finale, un scénario qui pourrait se concrétiser si Interclube ne remporte pas le troisième match, prévu samedi à domicile.

Rappelons que, lors du match aller, la « police » s'était également inclinée (87-101).

Dans l'autre demi-finale, disputée au Pavillon Multisports de Kilamba, Primeiro de Agosto a battu Sporting de Luanda (85-79), égalisant ainsi la série après avoir perdu le premier match (66-70).

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