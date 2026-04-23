Angola: L'Union européenne plaide pour une meilleure inclusion dans la protection sociale

Luanda — L'ambassadrice de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais, a défendu mercredi à Luanda la nécessité de renforcer l'inclusion dans le système angolais de protection sociale, en accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux travailleurs du secteur informel.

Cette position a été exprimée lors du lancement du IIe Bulletin statistique sur la protection sociale, publié par le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT).

Selon la diplomate, malgré les progrès accomplis, le système présente encore d'importantes inégalités qui exigent des réponses plus inclusives et ciblées.

« Il ne suffit pas d'étendre la couverture. Il est essentiel de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte », a-t-elle déclaré.

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D'après les données présentées dans le bulletin, seulement 19 % de la population en âge de travailler est couverte par des mécanismes de protection sociale contributifs, dont 28,2 % d'hommes et seulement 10,6 % de femmes.

Parmi les travailleurs salariés, les écarts restent importants : 40,3 % des hommes sont couverts par le système, contre seulement 16,2 % des femmes.

Pour Rosária Bento Pais, ces chiffres soulignent la nécessité de politiques plus efficaces pour réduire les inégalités entre les sexes et garantir une plus grande équité d'accès à la protection sociale.

L'ambassadrice a également souligné que le niveau élevé d'informalité sur le marché du travail angolais demeure l'un des principaux obstacles à l'extension de la couverture sociale.

Dans ce contexte, la diplomate a plaidé pour le renforcement des mesures encourageant l'emploi formel et l'intégration d'un plus grand nombre de citoyens au système de sécurité sociale.

Les progrès accomplis doivent être consolidés

Elle a toutefois insisté sur le fait que la croissance quantitative doit s'accompagner d'une plus grande inclusion et d'une meilleure qualité de couverture.

Elle a dit que l'objectif est de promouvoir un système capable de réduire les inégalités, de protéger les plus vulnérables et de contribuer au développement durable du pays.

De son côté, la directrice par intérim de l'Organisation internationale du Travail en Angola, Denise Monteiro, a souligné que ce bulletin est le fruit d'un effort collectif mené par diverses institutions nationales et internationales.

Selon elle, ce document souligne l'importance de transformer les données en décisions concrètes et en politiques publiques efficaces.

« Ce bulletin n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour l'amélioration, l'apprentissage et l'action », a-t-elle affirmé.

Denise Monteiro a également souligné la nécessité d'améliorer la qualité et la désagrégation des données afin de mieux cerner les lacunes et les inégalités de couverture tout au long du cycle de vie de la population.