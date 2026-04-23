Angola: Kabuscorp entame solidement la défense de son titre en Coupe du pays

22 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MC/BS

Luanda — Le Kabuscorp de Palanca s'est imposé, mercredi, face au Guelson FC sur le score sans appel de 3-0, entamant de la meilleure des manières la défense de son titre en Coupe d'Angola de football, lors d'un match des huitièmes de finale disputé au stade França Ndalu.

Grâce à ce succès, la formation palanquina, tenante du titre, se qualifie pour les quarts de finale de la deuxième plus importante compétition nationale.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Jorge, Benárfa et Moisés, au terme d'une partie maîtrisée de bout en bout par les champions en titre, qui n'ont guère été inquiétés pour confirmer leur statut de favoris.

De son côté, le Guelson FC, lanterne rouge du Girabola, n'est pas parvenu à inverser la dynamique imposée par le Kabuscorp pour son entrée en lice dans la compétition, après son accession depuis la deuxième division en 2025.

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