Angola: Un environnementaliste angolais honoré aux États-Unis

Luanda — L'écologiste et explorateur angolais Kerllen Costa, de National Geographic, a récemment été honoré à New York (États-Unis) en tant que l'une des 50 personnalités sélectionnées par le programme « Explorers Club 50 ».

Selon un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, transmis à ANGOP ce mercredi, la cérémonie s'est déroulée sous le thème « Cinquante personnes qui changent le monde et que le monde doit connaître ».

Le communiqué précise qu'il s'agit de la sixième promotion de lauréats du « Explorers Club 50 », qui représente l'avant-garde de la conservation, des sciences de terrain et de la recherche.

Acteur du changement pour National Geographic, Kerllen Costa a travaillé avec les communautés angolaises pour identifier environ 150 nouvelles espèces dans les hauts plateaux entourant les sources du fleuve Okavango.

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« L'Angola figure parmi les pays possédant la plus grande diversité de biomes sur son territoire, et compte parmi les plus beaux en termes de beauté naturelle », indique le document.

Le texte ajoute que ce qui rend l'Angola véritablement unique, c'est son peuple, son histoire marquée par les traditions, les guerres, les souffrances et la résilience qui ont permis à ses habitants de rester si profondément attachés à leurs racines.

L'Explorers Club est une société internationale multidisciplinaire basée aux États-Unis, dont l'objectif est de promouvoir l'exploration scientifique et les études de terrain.

Fondé à New York en 1904, il sert de point de rencontre aux explorateurs et scientifiques du monde entier.

Le texte précise également qu'un dîner annuel est organisé pour honorer les réalisations dans le domaine de l'exploration et que le club compte environ 3 500 membres répartis dans plus de 60 pays.

Le club fait la distinction entre l'exploration à des fins scientifiques et les voyages d'exploration à vocation touristique.

Personnalité honorée

Kerllen Costa est un anthropologue environnemental qui dirige la création de systèmes de protection fondés sur les pratiques de gestion traditionnelles des communautés locales, reconnaissant leurs cultures et leurs principes de vie tout en protégeant leur patrimoine naturel unique.

Il dirige le projet « National Geographic Okavango Wilderness » en Angola et a contribué à la découverte de près de 150 nouvelles espèces pour la science.

Il a coproduit et narré « Guardians of the River », lauréat du prix du meilleur podcast documentaire aux festivals de cinéma de Tribeca et de Jackson Wild en 2021, ainsi que le documentaire novateur « Kwando ».

Depuis 2010, il dirige le projet de la Grande Escarpement angolaise, qui a permis la création de deux aires protégées, grâce à un travail de sensibilisation visant à valoriser les communautés locales et les savoirs traditionnels.