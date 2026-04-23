Angola: Boxe - Interclube entame la Coupe du pays par des victoires

Luanda — Interclube a débuté la défense de son titre de champion d'Angola de boxe mardi à Luanda, avec des résultats positifs, lors d'une compétition organisée au pavillon annexe de la Cidadela Desportiva.

Dans la catégorie des 55 kg, le boxeur Jonilson Matumona a offert la première victoire à l'équipe affiliée à la Police Nationale, en battant l'athlète du Sporting do Lubango par arrêt de l'arbitre (RSC) au deuxième round des tours préliminaires.

Toujours lors de cette première journée de compétition, qui a compté 28 combats, Miguel Kembo, représentant Interclube, s'est imposé par forfait dans la catégorie des moins de 47 kg face à un adversaire d'Inter da Huíla.

Autre fait marquant de la journée : la victoire de Tétano Felemo, du club Talentos, champion national, qui, dans la catégorie des moins de 65 kg, a battu Gilson Futia, du H. de Pain, 3-0.

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Le premier tour a également été marqué par plusieurs victoires par forfait, certaines équipes étant arrivées en retard à la pesée en raison de problèmes de transport.

La compétition, qui se déroule jusqu'au 27 de ce mois, est divisée en dix catégories de poids.

Ce mercredi, la pesée des athlètes est prévue à 10h, suivie de l'appariement des combats du deuxième tour par le comité technique de la fédération.