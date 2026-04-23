Angola: La CPLP souligne l'importance de partenariats dynamiques avec les observateurs associés

Luanda — La Secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), Maria de Fátima Jardim, a souligné mercredi à Lisbonne l'importance d'établir un partenariat dynamique avec les observateurs associés, caractérisé par une coopération constante et axé sur des résultats concrets.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 11e édition de la « Rencontre Amérique latine, Caraïbes - CPLP », qui s'est tenue dans la capitale portugaise, elle a insisté sur le fait que ce dynamisme devait se traduire tant par des initiatives immédiates que par des stratégies à long terme, concrétisées dans les plans qui seront présentés d'ici 2027.

À cette occasion, l'Ambassadrice Maria de Fátima a souligné que les pays d'Amérique latine sont des partenaires privilégiés dans le cadre de l'objectif général de coopération économique et dans d'autres dimensions, telles que la sécurité alimentaire, l'énergie, l'innovation et la promotion de la langue portugaise, et ce, indépendamment des relations qu'ils entretiennent avec les États membres de la CPLP.

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Il a dit qu'ils sont aussi des partenaires privilégiés dans la dynamique régionale et multilatérale à laquelle ils participent activement, et ce, notamment pour leur engagement envers les valeurs de paix, de développement et de prospérité qu'ils défendent et partagent avec la CPLP.

Dans ce contexte, il a souligné la vocation de la CPLP à bâtir des ponts grâce à sa configuration transcontinentale, puisqu'elle compte des États membres sur quatre continents.

Il a ainsi accordé le statut d'observateur associé à 30 États, dont cinq pays d'Amérique latine, ainsi qu'à cinq organisations internationales, couvrant les cinq continents.

De son côté, le président de l'Institut pour la promotion de l'Amérique latine et des Caraïbes (IPDAL), Paulo Neves, a insisté sur la pertinence de la tenue de la réunion « Amérique latine, Caraïbes - CPLP », qui a permis aux pays de cette région de mieux appréhender l'organisation.

Il a rappelé que, depuis la première réunion il y a onze ans, la Communauté a déjà accordé le statut d'observateur associé à cinq pays d'Amérique latine.

Paulo Neves a également indiqué que cette initiative avait renforcé l'accréditation des ambassadeurs latino-américains à Lisbonne, ainsi qu'auprès des autres pays membres de la CPLP.

Il a insisté sur l'importance de la dimension économique au sein de la CPLP et sur la nécessité de mieux faire connaître les opportunités d'affaires pour les pays d'Amérique latine et les États membres de la CPLP.

Le secrétaire général adjoint de la Société ibéro-américaine (SEGIB), José Frederico Ludovice, a mentionné l'importance du statut d'observateur réciproque détenu par la Conférence ibéro-américaine et la CPLP, qui a permis de développer des actions dans divers domaines, tels que l'égalité des sexes, la santé, la sécurité alimentaire, l'environnement, l'eau, la justice et la promotion de la langue portugaise dans les deux espaces de coopération.

José Frederico Ludovice a également souligné la volonté de resserrer les liens entre les espaces ibéro-américain et la CPLP et de travailler à un développement accru des échanges commerciaux, des investissements et de la coopération.

Le statut d'observateur consultatif a été accordé à l'IPDAL lors de la XIe Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CPLP, qui s'est tenue les 31 octobre et 1er novembre 2016 à Brasília.

Organisé par l'Institut pour la promotion de l'Amérique latine et des Caraïbes (IPDAL), cet événement visait à approfondir le partage de points de vue sur les opportunités d'investissement et de coopération entre les deux régions, en particulier sur le thème « Commerce, investissement et coopération pour un développement durable ».