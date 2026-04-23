Angola: Le Bureau du Médiateur de Justice renforce ses programmes de défense des droits humains

Le délégué du Bureau du Médiateur de Justice dans la province de Huambo, Valeriano Ndumbo, a assuré mercredi, à Bailundo, le renforcement des programmes de défense des droits humains afin de réduire les délais de procédure.

Le responsable s'exprimait à l'issue d'une manifestation visant à mieux faire connaître le rôle du Médiateur, organisée dans le cadre du 21e anniversaire de l'institution, créée en 2005.

Il a indiqué que l'institution reçoit fréquemment des plaintes relatives à la violation des droits des détenus, des questions concernant les délais de procédure, ainsi que le traitement des dossiers de retraités, d'anciens combattants et d'étudiants qui sollicitent l'aide de la justice pour leur bien-être.

Il a précisé que les campagnes de sensibilisation aux droits humains contribuent à l'augmentation du nombre d'audiences et à la résolution des différents conflits dans la province de Huambo.

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Dans ce contexte, il a souligné que les municipalités de Caála et de Bailundo disposeront prochainement de points focaux équipés de matériel virtuel afin de rationaliser le fonctionnement du bureau du médiateur, de résoudre les conflits et d'élargir la portée de ces services, conformément à la loi et dans une perspective de développement durable.

« Le médiateur diffuse les droits fondamentaux et, en cas d'irrégularités dans l'action des organes de l'administration publique, demande des éclaircissements et rappelle aux institutions non soumises au cadre législatif angolais leur obligation de respecter la loi », a-t-il insisté.

Le délégué à la Justice et aux Droits de l'Homme de la province de Huambo, Alfredo Felo Sachiliva, a déclaré que le médiateur constitue un pilier fondamental de l'État démocratique, renforçant le lien entre les citoyens et l'administration publique par la réception et l'analyse des plaintes et des aspirations légitimes des citoyens.

Il a expliqué que l'action de cet organe de justice favorise une gouvernance participative et transparente, une bonne administration publique et la défense des groupes sociaux vulnérables et non protégés.

Par ailleurs, Alberto Bela Vista, administrateur adjoint du secteur technique et des infrastructures de la municipalité de Bailundo, a indiqué que la salle d'audience virtuelle de cette municipalité a déjà été mise en place afin de faciliter l'accès de la population aux services de justice.

Il a ajouté que la bonne gouvernance s'acquiert par la promotion de la justice et que, par conséquent, le Bureau du Médiateur se montre déterminé à défendre les droits fondamentaux afin que les citoyens puissent participer à l'élaboration des politiques publiques locales.

En 2025, plus de 500 affaires relatives à la violation des droits des détenus, des retraités, des anciens combattants et des étudiants, ainsi qu'aux retards de procédure dans la province de Huambo, ont été traitées.