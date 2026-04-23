Ile Maurice: Chiens errants - Mesures renforcées autour des parcs publics

Le ministre de l'Agro-industrie Arvin Boolell a détaillé les actions entreprises pour faire face à la présence de chiens errants, notamment aux abords du Sodnac Wellness Park et du Farquhar Recreational Park. Il répondait à une question de Stéphanie Anquetil.

Selon le ministre, une dizaine d'interventions ont déjà été menées dans ces zones sensibles. Une réunion tenue le 11 décembre dernier avec le maire de Quatre-Bornes, en présence des conseillers municipaux et des acteurs locaux, a permis d'identifier des solutions concrètes, dont la mise à disposition de terrains de l'État pour accueillir des refuges animaliers. Le site de Richelieu a ainsi été retenu pour la construction d'un chenil, actuellement à l'étude par les équipes techniques.

Parallèlement, les autorités misent sur la stérilisation des chiens et leur remise en liberté dans le cadre du programme «Catch , neuter and release». Les animaux jugés agressifs font l'objet d'un suivi spécifique afin de garantir la sécurité des usagers des parcs. Les nourrisseurs sont également appelés à déplacer les points d'alimentation pour éviter les regroupements.

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Le ministre de l'Agro-industrie a souligné que la vigilance des agents de sécurité a été renforcée et que les clôtures des sites feront l'objet de réparations lorsque nécessaire. Il a aussi insisté sur la responsabilité des propriétaires d'animaux et sur l'importance de la collaboration citoyenne.

Enfin, la Mauritius Society for Animal Welfare assure que le bien-être animal demeure une priorité, encadrée par la législation en vigueur, avec des sanctions prévues en cas de manquement.