Ile Maurice: Le taux de remplissage global est à 64,3%

Le taux de remplissage total des réservoirs s'établit à 64,3 %, contre 57,4 % à la même période l'an dernier, selon les données publiées le mardi 21 avril, par la Water Resources Commission.

La situation varie selon les réservoirs. Mare-aux-Vacoas affiche un taux de remplissage de 50,7%, contre 41,5% à la même période l'an dernier. La Nicolière enregistre une baisse, avec un taux de 61,8% contre 100% à la même période en 2025. Piton-du-Milieu se situe à 78,9%, contre 83,6 %, tandis que La Ferme affiche 44,7%, contre 50,9% .

Par ailleurs, Mare-Longue avec 87,1%, est mieux remplie que l'an dernier (50,5%). Tout comme Midlands Dam avec 72,4%, contre 63,4%, et Bagatelle Dam, avec 77,7%, contre 62,7%.