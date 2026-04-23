Ile Maurice: MAURUSS commémore le 156e anniversaire de Lénine

23 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

À l'occasion du 156e anniversaire de la naissance de Vladimir Ilitch Lénine, la Mauritian Russian Friendship and Cultural Organisation (MAURUSS) a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes à la statue de Lénine aux Salines, hier, en présence de Sergey Kuznetsov, Deputy Head of Mission, et de Ravinduth Sunjhoreea, secrétaire de la MAURUSS.

Sergey Kuznetsov a déclaré : «Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer l'anniversaire de la naissance de Vladimir Lénine, une figure qui a laissé une empreinte remarquable et profonde sur l'histoire mondiale. En cette occasion, c'est également l'opportunité de se souvenir de l'idée de justice sociale, de dignité et de solidarité entre les peuples.» Ravinduth Sunjhoreea a souligné que «Lénine était quelqu'un qui a organisé la famille de la classe des travailleurs» et a rappelé la révolution d'Octobre 1917, qualifiée de «grande révolution».

Les liens entre Maurice et la Russie ont également été mis en avant, rappelant que plusieurs générations d'étudiants mauriciens avaient bénéficié de bourses d'études gratuites et qu'en 1970, Maurice avait inauguré une bibliothèque portant le nom de Lénine à la rue Desforges, à Port-Louis.

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