La naturalisation des sportifs ne représente pas un problème pour les seules autorités sportives tunisiennes qui enregistrent de temps à autre des fugues motivées par l'attrait d'une enveloppe assez conséquente. Bien entendu, ce ne sont point les éléments qui bénéficient d'une double nationalité et que le pays d'origine sollicite pour endosser sa casaque.

Il s'agit, par exemple, d'athlètes d'origine kényane ou éthiopienne qui optent pour un pays du Golfe ou d'Europe. Les athlètes de ces pays sont énormément sollicités justement pour combler le manque de représentants en longues distances, alors que dans ces pays des hautes steppes ils sont extrêmement nombreux.

L'exemple turc

Un certain nombre de fédérations internationales, face à la multiplicité des cas, ont posé des conditions. Deux ans de séjour effectif dans le pays qui sollicite une naturalisation en sa faveur. Comme c'est le cas de la natation par exemple.

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Le Comité juridique de la Fédération mondiale d'athlétisme (WAF) a rejeté la demande de la Turquie visant à changer la nationalité de onze athlètes qui devaient la représenter. Le Comité juridique a considéré que ces demandes s'inscrivaient dans un plan systématique visant à attirer des athlètes turcs grâce à des contrats financiers lucratifs, ce qui contrevient aux principes d'intégrité et d'égalité des chances dans les compétitions internationales.

Cette décision vise également à prévenir les changements de nationalité motivés par l'appât du gain, sans aucun sentiment d'appartenance. Suite à cette décision, ces athlètes ne seront pas autorisés à représenter la Turquie lors des prochaines compétitions officielles.

Ils pourront toutefois continuer à représenter leur pays ou participer individuellement aux championnats du monde et aux Jeux olympiques après avoir soumis une demande officielle à la WAF pour intégrer l'équipe olympique des réfugiés. Les disciplines sportives les plus en vogue sont l'athlétisme, la boxe, les sports de combats en général, l'haltérophilie et les sports d'hiver.

D'ailleurs, on annonce pour les Jeux de Los Angeles un nombre impressionnant d'athlètes naturalisés dont le recrutement a été effectué moyennant des offres importantes. De quoi confirmer que le sport, le vrai, perd progressivement son éthique. Ce qui est surprenant, c'est que le CIO ne bouge pas, à propos de cette question alors qu'il sanctionne pour de simples questions politiques discutables (cas de l'Ukraine, de la Russie et de l'entité sioniste).