Afrique de l'Ouest: Croisières - Dakar veut capter plus de valeur et s'imposer comme hub régional

Le Sénégal ambitionne de franchir un cap dans le tourisme de croisière. Sous l'impulsion du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, la stratégie est désormais clairement définie : transformer l'afflux de passagers en un véritable levier de création de valeur locale.

À la manoeuvre, le ministre du Tourisme, Amadou Ba, et le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Dr Adama Ndiaye, misent sur trois piliers : le contenu local, la qualité de l'accueil et la montée en gamme de l'offre.

Au coeur de ce dispositif, le Port de Dakar s'impose comme un maillon stratégique. Avec près de 35 000 croisiéristes accueillis chaque année, le potentiel économique est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA, à condition d'être mieux structuré et valorisé. Dans cette dynamique, la Société de gestion des terminaux (SOGT) est positionnée comme un outil opérationnel clé pour capter davantage de retombées.

Initialement créée pour organiser et centraliser le trafic lié au secteur Oil & Gas, la SOGT s'appuie sur un investissement global d'environ 1,2 milliard de francs CFA et sur plus de trois années d'expérience opérationnelle. Elle dispose aujourd'hui des capacités techniques et du savoir-faire nécessaires pour gérer des flux complexes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est dans cette logique que l'ASPT lui a confié la gestion des escales de croisières et des passagers, avec pour objectif d'améliorer les standards d'accueil et d'optimiser l'expérience des visiteurs dès leur arrivée.

Parallèlement, sous l'impulsion de Waly Bodian, Directeur général du Port autonome de Dakar, Dakar affiche une ambition claire : devenir un hub logistique de passagers dans le bassin MSGBC, en cohérence avec la Vision 2050.

La signature récente d'un protocole d'accord vient accélérer cette dynamique. Celui-ci prévoit une meilleure organisation de l'accueil, un renforcement de la sécurité, une promotion ciblée sur site ainsi qu'une optimisation des circuits d'excursions. Autant de leviers destinés à accroître la dépense touristique et à maximiser les retombées économiques locales.